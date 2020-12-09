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В городе Грязи Липецкой области построят школу с бассейном

В городе Грязи Липецкой области построят школу с бассейном

9 декабря 2020, 16:15
Рубрика: Контракты
Метки: РОСТЕНДЕР, ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство 
Источник: РосТендер

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В городе Грязи Липецкой области этой зимой начнут строить школу на 800 учеников с бассейном, сообщает RosTender.info. Под учебное заведение отвели участок на улице Рождественской. Стоимость строительства оценивается в 749,6 млн рублей, средства поступят из бюджета Грязинского района. Как ожидается, школа должна быть введена в строй к началу лета 2022 года.

Администрация района объявила тендер по выбору подрядчика для возведения и оборудования здания. Предложения от строительных компаний принимают до 17 декабря, в этот же день планируют назвать победителя закупки. Как сообщалось ранее в СМИ, в Липецкой области проводится работа по переводу школа на работу в одну смену. Для этого в образовательной системе создают дополнительные учебные места. В 2022 году в Липецкой области откроется несколько новых школ, три из них Липецке, одна в Грязях.

 

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Источник: РосТендер

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