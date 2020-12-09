Заброшенный бассейн СКА в Новосибирске вновь откроют через год

Министерство строительства Новосибирской области ищет подрядчика для реконструкции бассейна на улице Воинской в Новосибирске, сообщает RosTender.info. «Спортивный клуб армии» (СКА) с чашей бассейна 50 м на 21 м стоит закрытым с 2012 года. В реконструкцию и оснащение спортивного сооружения планируют вложить 255,6 млн рублей, деньги поступят из федерального и областного бюджетов.

Министерство строительства области объявило тендер по выбору подрядчика для выполнения работ. Заявки на участие в тендере принимают до 15 декабря, в этот же день подведут итоги закупки. Согласно условиям контракта, подрядчик должен будет ввести в строй обновленный бассейн не позднее 15 декабря 2021 года.