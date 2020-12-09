 
Контракты

Заброшенный бассейн СКА в Новосибирске вновь откроют через год

Заброшенный бассейн СКА в Новосибирске вновь откроют через год

9 декабря 2020, 11:40
Рубрика: Контракты
Метки: РОСТЕНДЕР, ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство 
Источник: РосТендер

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ < минуты
201

Министерство строительства Новосибирской области ищет подрядчика для реконструкции бассейна на улице Воинской в Новосибирске, сообщает RosTender.info. «Спортивный клуб армии» (СКА) с чашей бассейна 50 м на 21 м стоит закрытым с 2012 года. В реконструкцию и оснащение спортивного сооружения планируют вложить 255,6 млн рублей, деньги поступят из федерального и областного бюджетов.

Министерство строительства области объявило тендер по выбору подрядчика для выполнения работ. Заявки на участие в тендере принимают до 15 декабря, в этот же день подведут итоги закупки. Согласно условиям контракта, подрядчик должен будет ввести в строй обновленный бассейн не позднее 15 декабря 2021 года.

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Источник: РосТендер

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Контракты
На дорогу к аэропорту 09.12.2020
На дорогу к аэропорту "Гагарин" потратят еще 22 миллиона рублей
Стадион 09.12.2020
Стадион "Москвич" ждёт масштабная реконструкция
08.12.2020
"Россети", Сбербанк и правительство Саратовской области заключили меморандум о строительстве региона...
Старейший метромост России ожидает реконструкция 08.12.2020
Старейший метромост России ожидает реконструкция
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно