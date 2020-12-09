В повестку совещания вошли вопросы привлечения инвестиций в Сахалинскую область, модернизации и строительства социальной инфраструктуры центров экономического роста, развития архитектурного облика региональной столицы.

«В регионе реализуется 93 проекта, которым оказываются меры государственной поддержки. Объём инвестиций по соглашениям составляет более 191 млрд рублей. Планируется создать 7,5 тысяч рабочих мест. В настоящий момент в эксплуатацию введено 15 проектов. Всеми инвесторами в экономику региона фактически вложено 105 млрд рублей инвестиций, создано более 3 тысяч рабочих мест», – отметил, открывая совещание, Юрий Трутнев.

Правительство Сахалинской области представило наиболее значимые инвестиционные проекты, которые, по мнению региональных властей, окажут существенное влияние на социально-экономическое развитие региона. По словам заместителя председателя правительства Сахалинской области Антона Зайцева, до 2025 года в регионе планируется реализовать 43 проекта с объёмом инвестиций 558,3 млрд рублей, в том числе 441 млрд рублей – частные инвестиции, благодаря новым проектам будет создано более 11 тыс. новых рабочих мест. Среди ключевых транспортных проектов назывались создание транспортно-логистического узла в Корсаковском морском торговом порту, модернизация Шахтёрского порта и строительство угольного конвейера, строительство Поронайского порта и аэровокзального комплекса в Южно-Сахалинске. Среди промышленных проектов были презентованы создание завода по производству СПГ мощностью 42 тыс. тонн, строительство пяти рыборазводных заводов и морозильного траулера, формирование лесоперерабатывающего индустриального парка. Были отмечены проекты, направленные на формирование комфортной городской среды, в том числе проекты компании «ПИК» по строительству 800 кв. м жилья, создание хирургического комплекса и образовательного квартала в Южно-Сахалинске, формирование кампуса Сахалинского государственного университета, проекты «Газпрома» по строительству трех спортивных комплексов и жилого района. Важными туристическими проектами определено строительство семи гостиничных комплексов на 969 номеров в ТОР «Горный воздух», создание туристско-рекреационных кластеров «Архипелаг Онекотан», «Итуруп Резорт», «Лагуна Буссе». Также обсуждались инвестиционные проекты по развитию инженерной инфраструктуры и проекты в сфере «зеленой» энергетики.

До начала совещания вице-премьер с главой региона совершили облет территории для осмотра площадки, на которой предполагается размещение мультимодального хаба. «Мы получили от Минобороны России большой земельный участок. Планируем там строительство. Были осмотрены промышленные зоны, мы их предложили инвесторам для реализации проектов по домостроению, под агропромышленные площадки, для формирования индустриальных парков. Фактически мы подготовили масштабную инвестиционную программу, чтобы показать, какие существуют планы по развитию несырьевой экономики», – пояснил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

«Есть, что совершенствовать с точки зрения эффективности, с точки зрения соотношения частных и государственных вложений, но, мне кажется, работа по привлечению инвестиций в области идет достаточно активно», – подвел итоги обсуждения вопроса Юрий Трутнев.

Рассматривалось выполнение плана модернизации и строительства социальной инфраструктуры центров экономического роста Сахалинской области. Объем финансирования мероприятий этого плана за период 2018–2022 годы составляет 85,7 млрд рублей, из них 36,1 млрд рублей – средства федерального бюджета, предоставляемые Минвостокразвития России по линии «Единой субсидии», и 48,5 млрд рублей – средства консолидированного бюджета. Средства идут на ремонт и строительство школ, больниц, спортивных объектов, дорог, модернизацию инженерной инфраструктуры, закупку оборудования для медицинских и образовательных учреждений. «Это, пожалуй, самый большой объём инвестиций по данной программе среди регионов Дальнего Востока. Отмечу, что модернизация и развитие социальной инфраструктуры имеет важное значение для развития округа», – заметил Юрий Трутнев.

Как доложил председатель правительства Сахалинской области Алексей Белик, в 2020 году идёт реализация 76 мероприятий. Общий объём финансирования на 2020 год составляет 18,9 млрд рублей, включая 4,9 млрд рублей средств федерального бюджета и 14 млрд рублей консолидированного бюджета. В течение года были запланированы ремонт, реконструкция и строительство 36 объектов. На начало декабря завершены работы по 21 объекту, в том числе было построено 10 жилых домов в пяти муниципальных образованиях области. До конца текущего года будет введено в эксплуатацию ещё 15 объектов, включая 17 жилых домов общей площадью 28,3 тыс. кв. м в шести муниципальных образованиях.

Обсуждалось развитие архитектурного облика региональной столицы. «Мы достаточно давно говорим о том, что Сахалин, имея достаточно значительные бюджетные возможности, должен развиваться, что Южно-Сахалинск можно и нужно сделать красивее, удобнее, комфортнее для людей», – подчеркнул Юрий Трутнев.

На территории Южно-Сахалинска расположен один из лучших горнолыжных курортов ДФО – «Горный воздух». Ежегодно Сахалин посещает около 285 тыс. туристов. «При этом над внешним видом города, чтобы он соответствовал столичному статусу, надо ещё поработать», – обратил внимание губернатора региона и мэра Южно-Сахалинска Юрий Трутнев.

На средства бюджетов всех уровней в Южно-Сахалинске ведется активное строительство школ. Уже построена школа в районе «Новое Дальнее». По поручению Президента РФ о ликвидации второй смены построено несколько дополнительных корпусов для уже существующих школ: школы №6, школы №26, гимназии №1. В рамках Национального проекта «Образование» заключен государственный контракт на строительство дополнительного комплекса школы №30 в районе Луговое.

Оценивалось исполнение поручений Юрия Трутнева, данных по итогам совещания 19 февраля 2020 года администрации Южно-Сахалинска и касающихся усовершенствования архитектурного облика города, в том числе определение стратегии комплексного развития Южно-Сахалинска, разработка трёхмерной модели города и карты свободных земельных участков, разработка планов обеспечения объектами социальной инфраструктуры перспективных районов жилой застройки, разработка проекта формирования комфортной городской среды, плана строительства спортивно-рекреационных и туристических объектов.

Презентацию о развитии архитектурного облика начали с рассмотрения концепции пространственного развития, так называемого «Мастер-плана» города Южно-Сахалинска, который был подготовлен ГАУ «Институт Генплана Москвы», ГК «Пик» в кооперации с международными урбанистами. Для того, чтобы превратить региональную столицу в современный туристическо-деловой центр, предлагается реализовывать ключевые проекты, среди которых строительство объездной инфраструктуры, создание линейного индустриального парка, преобразование городской среды и формирование комфортного общественного пространства.

Были рассмотрены первоочередные мероприятия, которые реализуются и планируются к реализации для обновления архитектурно облика областной столицы. Так, продолжает создаваться так называемая олимпийская деревня. Уже построены лыже-роллерная трасса, трамплины для прыжков на лыжах, универсальный спортивный зал «Гидрострой», два ледовых дворца, биатлонный комплекс, волейбольный центр, центр греко-римской борьбы. Ведётся строительство легкоатлетического манежа. При поддержке ПАО «Газпром» в эксплуатацию до конца 2024 года будут сданы объекты для проведения международных соревнований: центр водных видом спорта и универсальный спортивный зал. В ближайшее время начнется реализация проектов по преобразования трёх микрорайонов города, строительству двух туристических зон. Важным элементом преобразования города в современный центр инновационного технологического кластера Сахалинской области станет строительство нового кампуса Сахалинского государственного университета. По словам мэра Южно-Сахалинска Сергея Надсадина, помимо активного развития таких систем как «безопасный город», «электронные услуги», «автоматизация управления автомобильным движением и общественным транспортом» идёт работа по созданию системы трёхмерной модели города.