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Власти Краснодара объявили тендер на строительство трамвайной линии по улице Московской

Власти Краснодара объявили тендер на строительство трамвайной линии по улице Московской

9 декабря 2020, 17:15
Рубрика: Контракты
Метки: ГОСЗАКУПКИ, ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТ, ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство 
Источник: Коммерсантъ

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Власти Краснодара начали отбор подрядчика для строительства новой пятикилометровой трамвайной линии на улице Московской. Об этом сообщает пресс-служба мэрии. Аукцион размещен на портале госзакупок. После того как подрядная организация будет определена, начнется строительство. По ожиданию властей, это будет в январе 2021 года.

Новая ветка пройдет по улице Московской от Солнечной до Петра Метальникова. «В течение года новую линию мы построим. Она кардинально изменит здесь транспортную ситуацию и значительно разгрузит дорожную инфраструктуру Музыкального микрорайона», — заявил глава краевой столицы Евгений Первышов.

Как ранее писал "Ъ-Кубань", строительство новой трамвайной линии по улице Московской – первая часть масштабного проекта по увеличению трамвайной сети в Краснодаре. Новые линии также должны протянуться в микрорайон Гидростроителей, микрорайон Восточно-Кругликовский и до аэропорта.

Фото youtube.com/dikozloe

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Источник: Коммерсантъ

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