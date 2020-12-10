Для космодрома "Восточный" построят вокзал и новые дороги

Главгосэкспертиза России провела повторную проверку достоверности определения сметной стоимости строительства автомобильных и железных дорог и объектов инфраструктуры для нужд космодрома. По итогам проведения государственной экспертизы выданы положительные заключения.

По новым трассам будут доставлять составные части ракет космического назначения, испытательное и технологическое оборудование, компоненты ракетного топлива, запасные и расходные материалы, необходимые для подготовки и запуска космических аппаратов, строительные материалы и грузы. Эксплуатационная длина проектируемой железнодорожной линии «Восточного» составляет 44,081 км. Предыдущие положительные заключение по смете работ II этапа были выданы в июле 2015 и в апреле 2014 года. В январе 2020 года было подписано постановлением правительства Российской Федерации, предусматривающее выделение бюджетных инвестиций на завершение строительства первой очереди «Восточного»: в связи с этим потребовалось повторное проведение экспертизы сметной документации по ряду объектов космодрома.

В соответствии с проектом II этапа строительства железнодорожных объектов, достоверность определения сметной стоимости которого повторно проверили в Главгосэкспертизе, на станции Ледяная, от которой через город Циолковский пройдет железнодорожная ветка до космодрома, построят вокзал для обслуживания пассажиров дальнего следования и пригородного сообщения. Также здесь обустроят открытую стоянку для транспорта, проложат сети водоснабжения, водоотведения, электроснабжения и связи, соорудят пассажирские платформы, административно-бытовые корпуса, пешеходные тоннели, депо технического и ремонтного обслуживания тепловозов, склад нефтепродуктов, дизельную эстакаду и другие необходимые объекты и сооружения.

В ходе этого же этапа будут проложены железнодорожные пути на участках между станциями Промышленная 1 и 2, между Промышленной 1 и Аэропортовым комплексом, а также подъездные пути к техническому комплексу и комплексу хранения компонентов ракетного топлива.

Еще одним проектом, смета которого получила положительное заключение Главгосэкспертизы России после повторной проверки, запланирован II этап строительства автомобильных дорог, которые свяжут объекты космодрома. Новые дороги пройдут на участках ЗАТО «Углегорск» - станция Промышленная 1 – Аэропортовый комплекс, к стартовому комплексу ракет-носителей «Союз-2», к техническому и метеорологическому, измерительному комплексам, к площадкам аэрологического зондирования, к пиротехнической позиции и по другим направлениям. Их общая протяженность составит 75,77 км. Работы проведут на территории Свободненского и Шимановского районов Амурской области.

Оба проекта подготовила генеральная проектная организация АО «ИПРОМАШПРОМ». Застройщик - ФКУ «Дирекция космодрома «Восточный».

Фото: skyscrapercity.com