В Находке построят тяговую подстанцию Мыс Астафьева

Дальневосточный филиал Главгосэкспертизы России рассмотрел проектно-сметную документацию на строительство подпитывающей тяговой подстанции вблизи железнодорожной станции Крабовая. По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение.

Станция Крабовая расположена на 189 км однопутного электрифицированного участка железнодорожной линии Угловая - Мыс Астафьева Дальневосточной железной дороги на территории города Находка Приморского края. Проектируемая тяговая подстанция Мыс Астафьева предназначена для обеспечения электроснабжением тяги грузовых и пассажирских поездов, а также нетяговых железнодорожных потребителей.

Согласно проектной документации, одобренной Дальневосточным филиалом Главгосэкспертизы России, помимо основного здания подстанции площадью 171,58 кв.м на площадке планируется разместить трансформатор собственных нужд, распределительное устройство, дизель-генераторный агрегат, резервуары противопожарного запаса воды, дождевых стоков и для аварийного слива масла, а также другие объекты.

Для обеспечения подъезда автотранспорта предусмотрено строительство подъездной автомобильной дороги протяженностью 166,85 м, примыкающей к автомобильной дороге по улице Крабовая. Для завоза тяжелого оборудования на подстанцию и его замены в случае неполадок проложат железнодорожный путь необщего пользования. Полная длина подъездного пути составит 166 м, полезная – 144 м.

Генеральный проектировщик объекта - АО «Росжелдорпроект». Застройщик – ОАО «Российские железные дороги».

Фото: ТАСС