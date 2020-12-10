Проекты корейской компании "Орион интернейшнл евро" по строительству в Тверской области завода продуктов питания и компании "Радиатор" по перевооружению производства теплового оборудования включили в перечень приоритетных инвестпроектов региона. Об этом в среду сообщил губернатор Игорь Руденя по итогам первого заседания областного Совета по инвестиционной политике и развитию бизнеса.

"Совет - это новая площадка взаимодействия власти, естественных монополий, муниципальных образований и тех, кто развивает свой бизнес. Сегодня подтвержден статус двух приоритетных инвестиционных проектов - компании "Орион" в Твери и завода теплового оборудования "Радиатор" в Кимрах. Это новые рабочие места, уверенность в завтрашнем дне для людей, которые живут и работают в Тверской области", - приводит пресс-служба облправительства слова Рудени.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе, решение о присвоении статуса приоритетного инвестпроекта принято в регионе впервые. Его наличие даст возможность компаниям пользоваться особыми мерами поддержки.

"Это вычет по налогу на прибыль организаций, субсидии по налогам на имущество и прибыль, поддержка Фонда содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Тверской области и Фонда развития промышленности Тверской области", - отметили в пресс-службе.

Такие меры поддержки бизнеса станут дополнением к уже действующим в регионе, в их числе - содействие в получении льготных займов, помощь в обеспечении транспортной и инженерной инфраструктурой.

"Благодаря одобрению нашего проекта мы сможем более быстрыми темпами реализовать задачи, запланированные ранее на пять лет", - сказал директор кимрского завода теплового оборудования "Радиатор" Анатолий Самохвалов.

Ранее сообщалось, что корейская компания "Орион интернейшнл евро" до 2022 года инвестирует 5 млрд рублей в строительство завода кондитерских изделий в Калининском районе Тверской области, на производстве будет открыто около 350 рабочих мест. Закладка камня на месте возведения предприятия состоялась в сентябре. "По итогам работы действующего производства в Твери выручка компании составляет 2 млрд рублей в год. После реализации нового проекта мы можем увеличить производительность и выручку в три раза", - сообщил в среду генеральный директор компании Пак Чонг Рюль.

По информации пресс-службы, в состав совета по инвестполитике вошли бизнесмены, представители федеральных структур, региональных и муниципальных органов власти, областного заксобрания, общественных организаций. "Помимо принятия решений о включении инвестпроектов в перечень приоритетных, его участники также будут оценивать возможности создания промышленных и технопарков, привлечения резидентов", - отметили в пресс-службе.