В молодежном центре "Машук" продолжат реконструкцию

Министерство строительства и архитектуры Ставропольского края ищет подрядчика для реконструкции зданий Молодежного многофункционального патриотического центра «Машук» в Пятигорске, сообщает RosTender.info. Министерство объявило тендер на выполнение подрядных работ по этапу 1Б. Стоимость работ оценивается в 394,7 млн рублей. Заявки на участие в тендере принимают до 18 декабря, в этот же день подведут итоги закупки. Согласно условиям контракта, работы этапа 1Б должны быть выполнены до 20 августа 2021 года.

Как сообщал ранее RosTender.info, в Молодежном патриотическом центре «Машук» в Пятигорске, где проходит одноименный форум молодежи, в настоящее время ведется масштабная реконструкция и строительство. Здесь сносят старые здания и строят новый спальный корпус, здание образовательного центра и санаторно-оздоровительный корпус.

В центре «Машук» также появятся многофункциональные залы-трансформеры для проведения различных мероприятий и летние сцены, спортивные площадки для тренировок и соревнований, военная полоса препятствий, парк и зоны для отдыха. На строительство было направлено более 1,3 млрд рублей.

