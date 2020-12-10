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В молодежном центре "Машук" продолжат реконструкцию

В молодежном центре Машук продолжат реконструкцию

10 декабря 2020, 17:44
Рубрика: Контракты
Метки: РОСТЕНДЕР, ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство 
Источник: РосТендер

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Министерство строительства и архитектуры Ставропольского края ищет подрядчика для реконструкции зданий Молодежного многофункционального патриотического центра «Машук» в Пятигорске, сообщает RosTender.info. Министерство объявило тендер на выполнение подрядных работ по этапу 1Б. Стоимость работ оценивается в 394,7 млн рублей. Заявки на участие в тендере принимают до 18 декабря, в этот же день подведут итоги закупки. Согласно условиям контракта, работы этапа 1Б должны быть выполнены до 20 августа 2021 года.

Как сообщал ранее RosTender.info, в Молодежном патриотическом центре «Машук» в Пятигорске, где проходит одноименный форум молодежи, в настоящее время ведется масштабная реконструкция и строительство. Здесь сносят старые здания и строят новый спальный корпус, здание образовательного центра и санаторно-оздоровительный корпус.

В центре «Машук» также появятся многофункциональные залы-трансформеры для проведения различных мероприятий и летние сцены, спортивные площадки для тренировок и соревнований, военная полоса препятствий, парк и зоны для отдыха. На строительство было направлено более 1,3 млрд рублей.
 

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Источник: РосТендер

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