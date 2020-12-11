Московский фонд реновации жилой застройки приступает к сносу многоквартирных домов и перепланировке территории поселка Шишкин Лес в поселении Михайлово-Ярцевское Троицкого автономного округа Москвы, сообщает RosTender.info.

Фонд объявил тендер на исполнение функций технического заказчика проекта планировки Шишкиного леса. Максимальная цена контракта с победителем составит 26 млрд 556 млн рублей. Заявки на участие в тендере принимают до 28 декабря, на следующий день подведут итоги закупки. Подрядчик должен будет вести авторский надзор по время выполнения проектно-изыскательских работ по проекту и строительства, включая снос объектов.

Территория квартала в Шишкином Лесу, подлежащего планировке, составляет 42,47 га, с северо-востока она ограничена Московским малым кольцом (А-107), с юго-востока – береговой полосой ручья Вздериношка, с юго-запада – деревней Новомихайловское, с северо-запада – проездом внутреннего пользования.

По информации на официальном сайте Фонда реновации, проектом планировки территории предлагается сохранить на территории квартала пять многоквартирных домов, магазины, объекты инженерных сооружений, трансформаторные подстанции, учреждения образования и административные здания. Снести планируют девятнадцать многоквартирных домов общей площадью 60 тыс. кв. метров, гаражи, спортивный объект, дома культуры, котельные.

Вместо них построят многоквартирные дома общей площадью 249 тыс. кв. м, учебно-воспитательный комплекс на 300 мест, включающий детсад на 150 мест и школу на 150 мест, физкультурно-оздоровительный комплекс, поликлинику на 320 посещений в смену, дома культуры, общественный центр, гаражи на 505 мест и другие сооружения.

Если до реновации в квартале насчитывалось 1779 квартир, то после строительства новых домов их количество вырастет до 2621. Расчетный прирост населения по кварталу составит 74%. Средняя высота домов планируется на уровне 14 этажей, отмечается на сайте фонда.

