Системный оператор американского штата Нью-Йорка (NYISO) при поддержке регулирующих органов штата направил в Федеральную комиссию по регулированию энергетики (FERC) официальные возражения на жалобу генерирующих компаний на действующие правила своего рынка мощности и опротестовал их заявление о предполагаемых ценовых искажениях.

В октябре текущего года собственники двух газовых ТЭС, расположенных в штате Нью-Йорк, подали в FERC официальную жалобу о том, что правила рынка NYISO их дискриминируют. По мнению истцов, правила не позволяют решить проблему занижения цен, вызванную внерыночными субсидиями, которые выделяет штат для поддержки использования ВИЭ*, и ставят в заведомо невыгодное положение тепловую генерацию, не получающую такие платежи. В качестве решения FERC предлагается выпустить приказ о введении минимального ценового порога (Minimum Offer Price Rule, MOPR) для ценовых заявок, подаваемых субсидируемыми генерирующими объектами. Аналогичная мера недавно была одобрена комиссией для рынка мощности системного оператора PJM Interconnection, обслуживающего соседние с Нью-Йорком штаты.

NYISO, в отличие от PJM, который с самого начала поддерживал введение MOPR, отрицает, что ситуация на рынке способствует искусственному снижению цен. В зоне NYISO уже действуют так называемые требования о снижении рисков для покупателя (buyer side mitigation rules, BSM)**, благодаря которым, по оценке системного оператора, как раз и ликвидируется возможное негативное влияние со стороны субсидируемой генерации. По мнению системного оператора, введение MOPR избыточно и приведет к искусственному повышению цен на мощность. Отраслевой регулятор штата (New York Public Service Commission, NYPSC), со своей стороны, также указал, что претензии генерирующих компаний безосновательны. Решение FERC по жалобе на NYISO неизбежно повлияет на планы штата по интеграции ВИЭ-генерации, так как рынок мощности имеет ключевое значение для финансовой «жизнеспособности» новых проектов, в частности, для шельфовых ветропарков и накопителей энергии.

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* Во многих штатах США принимаются специальные программы, которые в различной форме предусматривают выделение из бюджета штата субсидий для участников рынка, что препятствует свободной конкуренции при ценообразовании. Программы поддержки преимущественно предназначены для ВИЭгенерации.

** Системный оператор использует BSM для проверки любого нового ресурса, готового оказывать услуги по поставке мощности, чтобы оценить, насколько экономически обосновано его предложение. Если новый ресурс признан «неэкономичным» или не может претендовать на какое-либо изъятие из правил, к нему применяется «порог предложения» (offer floor), т.е. обязанность подавать на аукцион ценовую заявку с учетом фактической себестоимости ресурса (без учета дополнительных субсидий).