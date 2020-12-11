Главгосэкспертиза России изучила представленную повторно проектно-сметную документацию на строительство второго здания технологической зоны Федерального центра обработки данных в Дубне. По итогам рассмотрения выдано положительное заключение.

Федеральный центр обработки данных в подмосковной Дубне открылся в 2015 году. Это - первый комплекс, построенный в рамках реализации проекта по созданию единой базы данных Федеральной налоговой службы, которая позволяет получать налоговые услуги независимо от местонахождения налогоплательщиков. На территории Центра в Дубне планируют построить второе здание технологической зоны, где разместят дополнительное оборудование для обработки, хранения и передачи информации в электронном виде. Основным планировочным центром второго здания станут четыре машинных зала, в которых размещаются 600 IT-стоек.

Проектной документацией, получившей положительное заключение Главгосэкспертизы России, предусмотрены корректировки ранее принятых решений по строительству второго здания технологической зоны Федерального центра обработки данных в Дубне. После проведения предыдущей экспертизы в проектную документацию были внесены изменения, в том числе в части технико-экономических показателей земельного участка для размещения проектируемых объектов, конструктивных и объемно-планировочных решений.

В частности, на основании результатов натурных испытаний изменена длина свай, принято решение о проектировании дополнительных наружных железобетонных лестниц, а также об устройстве воздухозаборных шахт на кровле энергоцентра. Кроме того, изменены решения в части устройства фасадных сэндвич-панелей, фахверков кирпичных стен в зоне энергоцентра, заполнения светопрозрачных проемов. Внесены и другие корректировки.

Финансирование планируется осуществлять за счет средств федерального бюджета. Застройщик – ФКУ «Налог-Сервис» Федеральной налоговой службы. Генеральная проектная организация – ООО «АМДтехнологии».

Фото: subscribe.ru