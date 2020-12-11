В Коми зарегистрированы первые 10 резидентов Арктики

Власти Республики Коми зарегистрировали первых 10 резидентов Арктической зоны. Это предприятия в сфере добычи и переработки полезных ископаемых, транспорта, сельского хозяйства и социальной сферы, сообщила в пятницу на Международном арктическом форуме в Санкт-Петербурге сенатор от региона Елена Шумилова.

"Правительство Коми сейчас формирует реестр потенциальных резидентов и проектов Арктической зоны для их дальнейшей проработки и запуска. Уже 10 основных инвесторов зарегистрированы на территории. Это предприятия в сфере добычи полезных ископаемых, переработка, транспорт, сельское хозяйство и социальная сфера", - сообщила сенатор.

Статус резидента позволяет претендовать на федеральную, региональную и местную поддержку. 20 октября этого года Госсовет Коми принял закон, устанавливающий налоговые льготы для арктических резидентов: налог на прибыль организаций в размере 5% в первые пять лет и 10% в течение следующих пяти лет. Это освобождение от уплаты налога на имущество организаций, а также установление пониженных налоговых ставок при применении упрощенной системы налогообложения. Аналогичная работа проводится и на муниципальном уровне. Инвестиции позволят создать и расширить производственные площадки, создать новые рабочие места и снизить миграционный отток из региона, отметила представитель Совфеда.

В состав Арктической зоны РФ от Республики Коми входят Воркута, Инта, Усинск и Усть-Цилемский район. Согласно утвержденной в этом году стратегии развития Арктики, основными ее направлениями в Коми являются диверсификация экономики и комплексное социально-экономическое развитие моногородов Воркуты и Инты; развитие угольных минерально-сырьевых центров на базе Печорского угольного бассейна, создание на их основе глубокой переработки угля, углехимии; формирование и развитие нефтегазовых минерально-сырьевых центров на базе Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции, в том числе создание мощностей по переработке нефти и газа.

В приоритете также обозначено создание и развитие вертикально интегрированного горно-металлургического комплекса по переработке титановых руд и кварцевых песков крупнейшего в мире Пижемского месторождения, расположенного в Усть-Цилемском районе Коми, формирование и развитие Парнокского железомарганцевого минерально-сырьевого центра, расположенного в Интинском районе Коми, которое считается практически единственным в стране по запасам.

Одним из основных направлений стратегии значится развитие железнодорожной инфраструктуры, включая строительство железнодорожной магистрали Сосногорск - Индига, реконструкцию участка Коноша - Котлас - Чум - Лабытнанги, обоснование целесообразности реконструкции участка Микунь - Вендинга и строительство участка Вендинга - Карпогоры. В документе обозначено развитие транспортной инфраструктуры: строительство и реконструкция стратегической для Севера России магистрали Сыктывкар - Ухта - Печора - Усинск - Нарьян-Мар, дноуглубительные работы на реке Печоре для обеспечения транспортной доступности территорий, реконструкция аэропортов, а также создание туристических кластеров.

О форуме

Международный форум "Арктика: настоящее и будущее" проходит в Санкт-Петербурге 10-12 декабря на площадке конгрессно-выставочного центра "Экспофорум". Его организатором выступает организация "Ассоциация полярников" при поддержке Государственной комиссии по вопросам развития Арктики. Генеральным информационным партнером форума выступает агентство ТАСС.