 
Контракты

В Курске построят легкоатлетический манеж за 440 млн рублей

В Курске построят легкоатлетический манеж за 440 млн рублей

11 декабря 2020, 17:00
Рубрика: Контракты
Метки: РОСТЕНДЕР, ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство 
Источник: РосТендер

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В Курске вскоре начнут строительство крытого легкоатлетического манежа, сообщает RosTender.info. Управление капитального строительства Курской области объявило тендер по выбору подрядчика для возведения спортивного объекта. С победителем закупки ведомство готово заключить контракт на 440 млн рублей, средства поступят из областного бюджета. Заявки на участие в тендере принимают до 13 января 2021 года.

Под манеж отвели участок на улице Веспремской. Как ожидается, спортивное сооружение введут в строй к началу октября 2023 года. В манеже предполагается проводить учебно-тренировочные занятия и соревнований регионального уровня по легкоатлетическим видам спорта.
Известно, что крытый манеж входит в перечень объектов, которые планируют построить в рамках подготовки к празднованию 1000-летию со дня основания Курска. По указу Президента РФ, его будут отмечать в 2032 году.
 

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Источник: РосТендер

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