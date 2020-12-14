«Россети Центр Белгородэнерго» завершило модернизацию наружного освещения на центральных магистралях Старого Оскола. В рамках муниципального контракта энергетики поменяли на светодиодные 1343 светильника с газоразрядными лампами, сделав свет на улицах еще более комфортным, надежным и экономичным. Глава администрации Старооскольского городского округа Александр Сергиенко поблагодарил Белгородэнерго за качественно проделанную работу.

Освещение модернизировано на центральных улицах, кольцевых и транспортных развязках, в числе которых проспекты Молодежный, Комсомольский, Победы, улица Ерошенко, магистраль 8-8, 9-9 и ул. Ильи Хегая. На сегодня доля светодиодных светильников в общем парке осветительных приборов Старого Оскола, который составляют 22 944 светильников, выросла с 0,3% до 14,9%.

Глава администрации Старооскольского городского округа Александр Сергиенко пояснил, что двухлетний контракт на организацию наружного освещения заключен в июне текущего года. Он предусматривает масштабную программу по обновлению парка светильников на транспортных артериях города, которые полностью освещаются в ночное время суток.

«Мы выполнили замену морально устаревших газоразрядных натриевых светильников на светодиодные и значительно улучшили качество освещенности улиц города, его эффективность, — подчеркнул Александр Сергиенко. — При той же мощности и даже лучшей светоотдаче LED-светильники потребляют энергии на 40 % меньше традиционных. Даже первичный анализ экономической эффективности показывает, что несмотря на общее увеличение времени горения за 5 месяцев мы сэкономили 112 тыс. кВтч, или 734 тыс. руб. При такой отдаче светодиодные фонари быстро окупятся и начнут приносить реальную экономию, а высвободившиеся средства можно направить на дальнейшую модернизацию. Проект удался, благодарю Белгородэнерго за его качественную реализацию. У нас в планах, на будущий год замена ещё 1800 светоточек и строительство порядка 23-х километров сетей наружного освещения», — отметил глава администрации округа.

Дополнительными преимуществами светодиодных светильников являются длительный срок службы и достаточно мощный световой поток. Их рабочий цикл рассчитан на 20-25 лет, а это в почти в 10 раз больше, чем у традиционных. Средняя освещенность на улицах, где прошла модернизация, увеличилась с 16 лк до 50 лк. При этом световой поток на протяжении всего периода эксплуатации не станет меньше или слабее, как у газоразрядных.

«Если сравнивать два светильника: прежний, с натриевой газоразрядной лампой, и новый светодиодный, то коэффициент полезного действия первого варьируется от 50 до 60 %, а второго достигает 95 %», — отметил главный инженер Старооскольских электрических сетей Петр Козявин.

Все новые светильники интегрированы в интеллектуальную автоматизированную систему и управляются с пульта диспетчера. Сейчас под управлением автоматизированной системы в Старом Осколе находится 358 линий наружного освещения (14 702 светильника). АСУНО позволяет дистанционно, без выезда на место устанавливать различные режимы горения в зависимости от нужд потребителей, контролировать технические параметры линий.