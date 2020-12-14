В рамках проекта на подстанции 220 кВ «Районная» было установлено новое силовое оборудование и устройства релейной защиты и автоматики. В результате модернизации обеспечено надежное энергоснабжение в зимний максимум нагрузок центральных и южных районов республики, где проживает порядка 600 тыс. человек. Объем инвестиций составил 194 млн рублей.

На подстанции установлен новый автотрансформатор, в результате мощность объекта выросла на 3 МВА – до 544 МВА. Также были смонтированы современные микропроцессорные комплексы релейной защиты и автоматики, обладающие встроенными функциями самодиагностики и регистрации аварийных событий. Все новое оборудование произведено в России.

Всего на подстанции 220 кВ «Районная» работает семь единиц силового трансформаторного оборудования. От их надежной работы зависит электроснабжение города Улан-Удэ и близлежащих районов. В числе крупнейших потребителей энергообъекта – Улан-Удэнский авиационный завод (АО «Вертолеты России»), где производится многоцелевой вертолет тяжелого класса Ми-171А2.