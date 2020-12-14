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Энергетики "Нижновэнерго" подарили жителям Арзамаса новогодний арт-объект

«Россети Центр и Приволжье Нижновэнерго» подарили жителям Арзамаса Нижегородской области праздничную инсталляцию. Новогодняя светящаяся карета с оленем установлена на Площади им.1 мая.

Новый арт-объект продолжил череду мероприятий по благоустройству площади. Ранее, в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда», в центральной точке Площади 1 мая появился пешеходный фонтан. Помимо нового фонтана на площади появились зоны отдыха под навесами.

«Мы рады сделать такой небольшой, но приятный подарок жителям Арзамаса. Теперь инфраструктура площади пополнилась новой зоной для фотографий, встреч и прогулок, и любой желающий может сесть в необычные сани и сделать памятный снимок в светящейся декорации. Пусть олень и карета добавят новогоднего настроения горожанам в этот непростой год», - подчеркнул заместитель генерального директора «Россети Центр и Приволжье» – директор филиала «Нижновэнерго» Вячеслав Горев.

Отметим, что энергетики «Нижновэнерго» завершают работы по модернизации всей уличной системы Арзамаса. В рамках энергосервисного контракта с администрацией города будет смонтировано 6 тыс. светодиодных светильников. Так в ноябре была освещена центральная историческая площадь Арзамаса -  Соборная площадь. В декабре была подсвечена лыжная трасса лыжная трасса длиной 2,5 км базы «Снежинка».

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Источник: Россети Центр и Приволжье Нижновэнерго

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