«Россети Кубань» и «Ростелеком» заключили соглашение о стратегическом партнерстве по внедрению технологий промышленного интернета, реализации пилотных проектов по управлению объектами инфраструктуры, разработке цифровых сервисов для автоматизации передачи электроэнергии. Подписи на документе поставили генеральный директор ПАО «Россети Кубань» Сергей Сергеев и директор Краснодарского филиала ПАО «Ростелеком» Сергей Поляков.

В 2020 году компаниями реализован совместный проект по устранению цифрового неравенства в регионе. В труднодоступных и удаленных районах оптические линии связи проложены по опорам ЛЭП общей протяженностью 1,8 тыс. км. В результате в 192 населенных пунктах Краснодарского края и Республики Адыгея появились точки беспроводного доступа в интернет, более 40 тысяч жителей, проживающих в небольших сельских населенных пунктах, получили возможность бесплатно пользоваться этой услугой.

«В этом году вместе с коллегами из «Ростелекома» мы реализовали пилотный проект по организации цифровых каналов связи и сети передачи данных для нужд нашего Адыгейского филиала в Республике Адыгея. В этом проекте объединены в единую сеть 15 подстанций. Для его реализации было построено 12 км новой сетевой инфраструктуры. Использование ВОЛС нашего партнера интернет-провайдера позволяет осуществлять онлайн-мониторинг и управлять важными энергетическими узлами в режиме реального времени», – отметил Сергей Сергеев.

В текущем году 15 тысяч новых абонентов «Ростелекома» получили доступ к быстрому интернету, для чего на территории Кубани и Адыгеи было задействовано более 250 км инфраструктуры «Россетей Кубань».

«История нашего сотрудничества насчитывает более 30 лет. Вместе мы прошли путь от использования медных проводов до оптических линий связи, облачных решений и цифровых подстанций различной мощности. Подписывая данное соглашение, мы планируем активно развивать ИТ-технологии в энергетическом комплексе. Это позволит нашим компаниям повысить эффективность работы и оказывать более широкий спектр услуг клиентам», – подчеркнул Сергей Поляков.

В 2021 году компании планируют совместно проработать и внедрить систему удаленного сбора данных с устройств учета энергопотребления. В рамках реализации проекта по устранению цифрового неравенства планируется наращивать темпы строительства волоконно-оптических линий связи, для чего будет задействовано еще порядка 800 км инфраструктуры «Россети Кубань» на территории Краснодарского края и Республики Адыгея.