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"Россети Кубань" выполнила ремонт ключевых ЛЭП в юго-западном энергорайоне

Россети Кубань выполнила ремонт ключевых ЛЭП в юго-западном энергорайоне

14 декабря 2020, 17:15
Рубрика: Модернизация
Метки: РОССЕТИ КУБАНЬ
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: Россети Кубань

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В ходе ремонтной программы специалисты Юго-Западных электросетей провели комплекс работ для повышения надежности электроснабжения более 500 тысяч потребителей и свыше сотни социальных объектов пригородов Новороссийска, Анапы, Геленджика, а также Абинского и Крымского районов Краснодарского края. 

С начала текущего года энергетики Юго-Западного филиала выполнили ремонт воздушных линий электропередачи высокого класса напряжения общей протяженностью 358 км. Заменили 18 опор, около девяти тысяч изоляторов, и порядка 25 км грозозащитного троса, который обеспечивает бесперебойность работы воздушных линий электропередачи в период непогоды.

Для снижения возникновения технологических нарушений в электрических сетях из-за падения веток и деревьев на провода, энергетики произвели расчистку около 50 га трасс линий электропередачи в охранных зонах. Также специалисты провели тепловизионное обследование более 30 высоковольтных линий электропередачи протяженностью 340 км и установили 60 птицезащитных устройств (ПЗУ) на энергообъектах.

Качественное выполнение ремонта и технического обслуживания, а также профилактические испытания оборудования – гарантия надежной и безопасной работы энергокомплекса в период зимних пиковых нагрузок.

Юго-Западный филиал «Россети Кубань» обеспечивает электроэнергией пять муниципальных образований – Абинский, Крымский районы, города-курорты  Анапа и Геленджик, а также город-герой Новороссийск. Площадь обслуживания Юго-Западных электрических сетей составляет порядка 10 тысяч кв. км  с численностью населения более 500 тысяч человек. Обслуживание электросетей производится в сложных климатических условиях, которые отнесены к «особым» из-за гололедообразования и очень больших ветровых нагрузок.

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Источник: Россети Кубань

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