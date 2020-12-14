В ходе ремонтной программы специалисты Юго-Западных электросетей провели комплекс работ для повышения надежности электроснабжения более 500 тысяч потребителей и свыше сотни социальных объектов пригородов Новороссийска, Анапы, Геленджика, а также Абинского и Крымского районов Краснодарского края.

С начала текущего года энергетики Юго-Западного филиала выполнили ремонт воздушных линий электропередачи высокого класса напряжения общей протяженностью 358 км. Заменили 18 опор, около девяти тысяч изоляторов, и порядка 25 км грозозащитного троса, который обеспечивает бесперебойность работы воздушных линий электропередачи в период непогоды.

Для снижения возникновения технологических нарушений в электрических сетях из-за падения веток и деревьев на провода, энергетики произвели расчистку около 50 га трасс линий электропередачи в охранных зонах. Также специалисты провели тепловизионное обследование более 30 высоковольтных линий электропередачи протяженностью 340 км и установили 60 птицезащитных устройств (ПЗУ) на энергообъектах.

Качественное выполнение ремонта и технического обслуживания, а также профилактические испытания оборудования – гарантия надежной и безопасной работы энергокомплекса в период зимних пиковых нагрузок.

Юго-Западный филиал «Россети Кубань» обеспечивает электроэнергией пять муниципальных образований – Абинский, Крымский районы, города-курорты Анапа и Геленджик, а также город-герой Новороссийск. Площадь обслуживания Юго-Западных электрических сетей составляет порядка 10 тысяч кв. км с численностью населения более 500 тысяч человек. Обслуживание электросетей производится в сложных климатических условиях, которые отнесены к «особым» из-за гололедообразования и очень больших ветровых нагрузок.