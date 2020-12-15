На Комсомольском проспекте в Перми появится система архитектурно-художественного освещения, которую можно будет менять в зависимости от праздника, сообщает RosTender.info. Администрация Перми объявила тендер на монтаж системы архитектурной подсветки на зданиях по Комсомольскому проспекту. Стоимость работ оценивается в 167 млн рулей, деньги поступят из бюджета Пермского края.

Подсветку планируют установить на 26 домах проспекта. По четной стороне иллюминация появится на зданиях от №4 до №62, на нечетной – от №3 до №67 (она будет работать не на всех зданиях). В рамках создания системы архитектурно-художественного освещения будет смонтировано 6,6 тыс. метров кабельных трасс и установлено 3,8 тыс. единиц осветительного оборудования.

При этом предстоит запрограммировать 13 сценариев работы праздничной иллюминации для 8 праздников, среди которых Новый год, День защитника Отечества, Международный женский день, День Победы, День защиты детей, День весны и труда и другие.

Дома № 4, 6, 18, 26, 49, 67 по Комсомольскому проспекту являются объектами культурного наследия. Поэтому к тендеру допустят участников с лицензией Министерства культуры РФ на осуществление деятельности по сохранению памятников (либо они должны будут привлечь к выполнению работ субподрядчика с такой лицензией).