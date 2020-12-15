Глас Народа
15 декабря 2020, 14:40
Рубрика: Контракты
Метки: РОСТЕНДЕР, ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Электроэнергетика
На Комсомольском проспекте в Перми появится система архитектурно-художественного освещения, которую можно будет менять в зависимости от праздника, сообщает RosTender.info. Администрация Перми объявила тендер на монтаж системы архитектурной подсветки на зданиях по Комсомольскому проспекту. Стоимость работ оценивается в 167 млн рулей, деньги поступят из бюджета Пермского края.
Подсветку планируют установить на 26 домах проспекта. По четной стороне иллюминация появится на зданиях от №4 до №62, на нечетной – от №3 до №67 (она будет работать не на всех зданиях). В рамках создания системы архитектурно-художественного освещения будет смонтировано 6,6 тыс. метров кабельных трасс и установлено 3,8 тыс. единиц осветительного оборудования.
При этом предстоит запрограммировать 13 сценариев работы праздничной иллюминации для 8 праздников, среди которых Новый год, День защитника Отечества, Международный женский день, День Победы, День защиты детей, День весны и труда и другие.
Дома № 4, 6, 18, 26, 49, 67 по Комсомольскому проспекту являются объектами культурного наследия. Поэтому к тендеру допустят участников с лицензией Министерства культуры РФ на осуществление деятельности по сохранению памятников (либо они должны будут привлечь к выполнению работ субподрядчика с такой лицензией).
«Цель создания системы - формирование комфортного, эстетически привлекательного светового пространства города с учетом положений Мастер-плана освещения Перми», - говорится в документации тендера. Заявки на участие в тендере принимают до 23 декабря, 25 декабря подведут итоги закупки. Победитель должен будет завершить создание системы до октября 2022 года.
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