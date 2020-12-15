26 ноября состоялась онлайн-церемония вручения третьей ежегодной Евразийской премии «Золотой Фотон» по светотехнике и электротехнике. В категории «Проект года» в номинации «Освещение фасадов зданий и сооружений» победителем признан проект наружного освещения и архитектурно-художественной подсветки площади Победы, реализованный при поддержке ПАО «Газпром».

Грандиозный проект был осуществлен в 2020 году накануне 9 мая 2020 года – 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В ходе строительно-монтажных работ установлено 1500 отечественных светодиодных светильников и прожекторов, среди которых, помимо серийных, есть и полностью уникальные – разработанные специально для столь важного объекта. За счет применения энергосберегающего оборудования потребляемая мощность снижена на 40%.

Размещенные по диаметру площади Победы на 17 опорах освещения источники света создали эффект триколора. Рамная конструкция светильников на опорах, каждая состоящая из 30 независимых световых точек, позволила достигнуть более чем десятикратного увеличения освещенности проезжей части.

С использованием современного оборудования цветами российского флага зажглись и фасады двух высотных зданий. Старое светотехническое решение имело эффект статичности и не привлекало к себе должного внимания. Сейчас создается ощущение, что установка в виде флагов развевается на ветру.

Монумент героическим защитникам Ленинграда с применением более 700 новых светодиодных светильников стал освещен в два раза ярче, чем раньше. Новая подсветка преобразила обелиск Победы высотой 48 метров и 26 бронзовых фигур — собирательных образов защитников Ленинграда. Светлее стало убранство памятного зала внутри мемориального кольца.

Проект разработан компанией «Кандела». Работы выполнены СПб ГБУ «Ленсвет» в партнерстве с Ассоциацией «Невский свет» на благотворительные средства ПАО «Газпром».

Справка:

Премия «Золотой Фотон» по светотехнике и электротехнике вручается ежегодно с 2017 года. В конкурсе участвуют производители и официальные дистрибьюторы светотехнической продукции, проектные организации и энергосервисные компании, работающие на светотехнических рынках Евразийского Экономического Союза. В 2020 году на конкурс премии были поданы 65 заявок от 34 компаний. В результате многоэтапной проверки независимым жюри 20 производителей стали победителями в пяти категориях: «Продукт года», «Проект года», «Достижение года», «СМИ года» и «Признание отрасли».