В Краснодарском крае построят жилой комплекс за 226 млн рублей

Банк ДОМ.РФ профинансирует на 226 млн рублей строительство жилого комплекса «Октябрьский» в г. Усть-Лабинске Краснодарского края. Об этом «Стройгазете» сообщили в пресс-службе банка, уточнив, что кредитная линия открыта СЗ «А-Строй».

8-этажный жилой дом из четырех секций рассчитан на 165 квартир. Поблизости расположены несколько школ, детских садов и торговых центров. Сдать новостройку планируется в первом квартале 2022 года.

В пресс-службе добавили, что в настоящий момент в Краснодарском крае 42% новостроек (3,212 млн кв. метров) возводится с использованием проектного финансирования. Всего в регионе строится 7, 667 млн «квадратов» жилья.