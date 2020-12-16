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Еврокомиссия ограничит финансирование новых газопроводов

Еврокомиссия ограничит финансирование новых газопроводов

16 декабря 2020, 18:00
Рубрика: За рубежом
Метки: ЕВРОКОМИССИЯ, ЕВРОПА
Отрасль: Нефтегазовая промышленность 
Источник: riafan.ru

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Представители Еврокомиссии хотят исключить газо- и нефтепроводы из приоритетных для Евросоюза энергопроектов.

Предложение о внесении важных изменений в правила ЕС по трансъевропейской энергетической инфраструктуре было внесено во вторник. Все новые энергетические проекты должны способствовать построению новой экономики, основанной на нулевых углеродных выбросах, к которой Евросоюз хочет прийти к 2050 году.

«Инфраструктура для транспортировки природного газа и нефтепроводы более не могут быть проектами общего интереса для ЕС», — говорится в документе.

О новых приоритетах рассказала еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон. Внимание будет уделяться в первую очередь развитию электросетей и морских платформ ветряков, а инфраструктура газа и нефти перестанет поддерживаться.

Евросоюз разрабатывает тему возобновляемых источников энергии по определенным причинам, заявил замдиректора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач. Европейцы осознанно хотят заработать на углеводородах, передает ФАН.

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Источник: riafan.ru

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