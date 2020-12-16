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Исторические документы о ГОЭЛРО были оцифрованы в рамках проекта Минэнерго и Российской государственной библиотеки

Исторические документы о ГОЭЛРО были оцифрованы в рамках проекта Минэнерго и Российской государственной библиотеки

16 декабря 2020, 17:15
Рубрика: Мероприятия
Метки: МИНЭНЕРГО, 100-ЛЕТИЕ ГОЭЛРО
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: Министерство энергетики России

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Российская государственная библиотека и Минэнерго России реализовали совместный проект, приуроченный к 100-летию утверждения плана ГОЭЛРО. По инициативе Минэнерго Российская государственная библиотека оцифровала сохранившиеся документы. На сайте Национальной электронной библиотеки создан специальный раздел, в котором в открытом доступе выложены официальные документы, статьи, книги, карты, схемы и плакаты, связанные с историей ГОЭЛРО.

22 декабря 1920 года на VIII Всероссийском съезде Советов был принят план ГОЭЛРО (Государственной комиссии по электрификации России). Так называемая программа «А» плана ГОЭЛРО, предусматривавшая восстановление разрушенного энергетического хозяйства страны, оказалась выполненной уже в 1926 году. А к 1931 году – минимальному десятилетнему сроку программы – были перевыполнены все плановые показатели по энергостроительству. Вместо запроектированных 1,75 млн кВт новых мощностей ввели в эксплуатацию 2,56 млн кВт, а производство электроэнергии только за один последний год увеличилось почти вдвое. К концу же пятнадцатилетнего срока – к 1935 году – советская энергетика вышла на уровень мировых стандартов и заняла третье – после США и Германии – место в мире.

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Источник: Министерство энергетики России

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