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НПО "Центротех" получило статус резидента ТОСЭР "Новоуральск"

НПО Центротех получило статус резидента ТОСЭР Новоуральск

16 декабря 2020, 16:15
Рубрика: Инвестиции
Метки: ТВЭЛ, ТОСЭР НОВОУРАЛЬСК
Отрасль: Атомная промышленность 
Источник: ТВЭЛ

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ООО «НПО «Центротех» (предприятие Топливной компании Росатома «ТВЭЛ» в г. Новоуральск Свердловской области) стало резидентом территории опережающего социально-экономического развития «Новоуральск» (ТОСЭР). Соответствующее соглашение подписали генеральный директор ООО «НПО «Центротех» Илья Кавелашвили и генеральный директор АО «Атом-ТОР» Николай Пегин.

Инвестиционные проекты будут реализованы на базе действующего и зарегистрированного в границах ТОСЭР предприятия – ООО «НПО «Центротех». Готовая инфраструктура площадки – еще одно неоспоримое преимущество, которое способствует успешной производственной деятельности и реализации инновационных проектов, а при необходимости может быть модернизировано в соответствии с потребностями.

«В 2021 году ООО «НПО «Центротех» планирует увеличить пул проектов для реализации их на территории ТОСЭР «Новоуральск». В их числе – организация производства электролизёров и электрохимических генераторов, создание Центра технологической компетенции полимерные композиционные материалы и создание Центра аддитивных технологий. В соответствии с бизнес-планом общий объем инвестиций составит порядка 1 млрд рублей, будет создано не менее 200 новых рабочих мест», – прокомментировал генеральный директор НПО «Центротех» Илья Кавелашвили.

 

Для справки:

ООО «НПО «Центротех»  предприятие Новоуральской промышленной площадки. Входит в состав Топливной компании Росатома «ТВЭЛ». Обладает уникальными компетенциями в атомной, военной, авиакосмической, нефтегазовой и приборостроительной областях. Специализируется на выпуске газовых центрифуг для обогащения урана, а также продукции общепромышленного назначения. Предприятие осуществляет полный технологический цикл продукции: от разработки до утилизации. https://centrotech.ru/

 

Топливная компания Росатома «ТВЭЛ» включает предприятия по фабрикации ядерного топлива, конверсии и обогащению урана, производству стабильных изотопов, производству газовых центрифуг, а также научно-исследовательские и конструкторские организации. Является единственным поставщиком ядерного топлива для российских АЭС. Топливная компания Росатома «ТВЭЛ» обеспечивает ядерным топливом 73 энергетических реактора в 13 странах мира, исследовательские реакторы в десяти странах мира, а также транспортные реакторы российского атомного флота. Каждый шестой энергетический реактор в мире работает на топливе, изготовленном ТВЭЛ. www.tvel.ru

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Источник: ТВЭЛ

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