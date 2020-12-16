На подъезде к Перми увеличат количество полос движения

Уральский филиал Главгосэкспертизы России повторно провел проверку достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта участка трассы М-7 «Волга» в Пермском крае. По итогам рассмотрения представленных материалов выдано положительное заключение.

Автомобильная дорога М-7 «Волга» протяженностью 1351 км проходит из Москвы в Уфу через Владимир, Нижний Новгород и Казань. Проектом предусмотрено проведение капитального ремонта на подъезде к Перми (км 429+810 - км 440+000).

Участок протяженностью более 10 км проходит по территории Нытвенского района Пермского края, вблизи деревни Белобородово. В ходе реализации проекта здесь выполнят уширение земляного полотна – до 22,61 м и проезжей части – с двух до четырех полос движения. Кроме того, запланированы усиление дорожной одежды, замена водопроводных труб, замена автобусных остановок, а также устройство посадочных площадок и тротуаров шириной 2,0 м на подходах к ним, пешеходно-скоростных полос.

Согласно представленным решениям, достоверность определения сметной стоимости которых подтвердили эксперты Екатеринбургского филиала Главгосэкспертизы России, отремонтируют шесть примыканий на дороге, на одном из которых – на примыкании к трассе Р-243 - устроят кольцевое пересечение. В связи с увеличением полос движения и в целях обеспечения безопасности дорожного движения на участке установят новые дорожные знаки, недостающее барьерное ограждение недостающее освещение пешеходных тротуаров, автобусных остановок и кольцевого пересечения. Проект капремонта подъезда к городу Перми разработали в ООО «УралГеоПроект». Застройщик объекта - ФКУ «Управление федеральных автомобильных дорог «Прикамье» Федерального дорожного агентства».

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