 
Инвестиции (проекты)

Под Ростовом-на-Дону построят логистический комплекс

Под Ростовом-на-Дону построят логистический комплекс

16 декабря 2020, 17:45
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство 
Источник: ТАСС

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ 1 мин
95

Компания "Мельница" в 2021 году приступит к строительству логистического комплекса площадью 10,5 тыс. кв. м в Мясниковском районе Ростовской области. Как рассказал в среду генеральный директор регионального агентства инвестиционного развития Игорь Бураков, инвестиции в проект составят 400 млн рублей.

"Инвестиции компании в строительство логистического комплекса площадью 10,5 тыс. кв м и сопутствующей инженерной, транспортной, социальной инфраструктуры составят 400 миллионов рублей, - сообщил Бураков. - Локация для будущего логистического терминала "Мельницы" выбрана, в том числе, с прицелом на перспективу, когда достроятся и соединятся такие звенья Ростовского транспортного кольца (кольцевая дорога вокруг Ростова-на-Дону - прим. ТАСС), как Северный и Западный обходы донской столицы, улучшится транспортная доступность по направлению на Таганрог".

По данным регионального агентства инвестиционного развития, компания "Мельница" планирует приступить к строительству в первом квартале 2021 года. В реализацию проекта уже инвестировано около 80 млн рублей.

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Источник: ТАСС

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Инвестиции
Глава Росатома принял участие в закладке универсального атомного ледокола 16.12.2020
Глава Росатома принял участие в закладке универсального атомного ледокола "Чукотка"
НПО 16.12.2020
НПО "Центротех" получило статус резидента ТОСЭР "Новоуральск"
В Москве к 2022 году появится завод по выпуску ветеринарных препаратов 16.12.2020
В Москве к 2022 году появится завод по выпуску ветеринарных препаратов
Одобрен проект реконструкции внутренней акватории порта Новороссийск 16.12.2020
Одобрен проект реконструкции внутренней акватории порта Новороссийск
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
RusCable Review / КЭАЗ
+