Под Ростовом-на-Дону построят логистический комплекс

Компания "Мельница" в 2021 году приступит к строительству логистического комплекса площадью 10,5 тыс. кв. м в Мясниковском районе Ростовской области. Как рассказал в среду генеральный директор регионального агентства инвестиционного развития Игорь Бураков, инвестиции в проект составят 400 млн рублей.

"Инвестиции компании в строительство логистического комплекса площадью 10,5 тыс. кв м и сопутствующей инженерной, транспортной, социальной инфраструктуры составят 400 миллионов рублей, - сообщил Бураков. - Локация для будущего логистического терминала "Мельницы" выбрана, в том числе, с прицелом на перспективу, когда достроятся и соединятся такие звенья Ростовского транспортного кольца (кольцевая дорога вокруг Ростова-на-Дону - прим. ТАСС), как Северный и Западный обходы донской столицы, улучшится транспортная доступность по направлению на Таганрог".

По данным регионального агентства инвестиционного развития, компания "Мельница" планирует приступить к строительству в первом квартале 2021 года. В реализацию проекта уже инвестировано около 80 млн рублей.