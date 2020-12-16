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В Череповце начинают реконструкцию Шекснинского проспекта

В Череповце начинают реконструкцию Шекснинского проспекта

16 декабря 2020, 14:45
Рубрика: Контракты
Метки: РОСТЕНДЕР, ИНФРАСТРУКТУРА, ДОРОГИ
Отрасль: Строительство 
Источник: РосТендер

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В городе Череповце Вологодской области в начале следующего года начнется реконструкция Шекснинского проспекта, сообщает RosTender.info.
Правительство Вологодской области объявило тендер по выбору подрядчика для строительства первого участка проспекта. Планируется реконструировать отрезок от Октябрьского проспекта до улицы Рыбинской. Стоимость работ оценивается в 320,6 млн рублей, деньги поступят из областного и городского бюджетов.

Протяженность участка составляет 1,2 км. Как ожидается, этот отрезок проспекта будет сдан через год - в середине декабря 2021 года. Заявки на участие в тендере принимают до 24 декабря, в этот же день подведут его итоги. Заказчиком работ выступает городское Управление капитального строительства и ремонтов.

Как известно, глобальная реконструкция Шекснинского проспекта подразумевает расширение его до шести полос движения. В 2022 году проспект будет состыкован с Южным шоссе.
 

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Источник: РосТендер

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