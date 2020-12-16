В Мильковском сельском поселении Мильковского района Камчатского края возводится 35-квартирный дом в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда».

Как сообщили Фонду содействия реформированию ЖКХ в Правительстве Камчатского края, в настоящее время строители завершили работы по устройству бетонных стен подвала и перекрытия, приступили к возведению стен первого этажа. Планируется, что к апрелю 2021 года будут выполнены все бетонные работы. После этого строители приступят к установке окон, дверей и чистовой отделке дома.

Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на декабрь 2021 года. Общая жилая площадь дома – 1,7 тыс.кв.м. Предварительно в него планируется переселить 80 человек, проживающих в настоящее время в аварийном жилье.

По информации, предоставленной Правительством Камчатского края, на сегодняшний день на территории Мильковского сельского поселения расселено 76 жилых помещений общей площадью 3 тыс.кв.м., в которых проживали 163 человека.

Отметим, расселение аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, осуществляется в рамках федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда». Данные мероприятия реализуются и средства на их выполнение выделяются в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

Департамент внешних коммуникаций и связей с общественностью ГК ФСР ЖКХ