Изображения: Артур Крупин / Facebook

В начале следующего года в Калининграде начнут возводить пешеходный мост через реку Новая Преголя на остров имени Иммануила Канта, сообщает RosTender.info. Мост будет разводным, он сможет пропускать маломерные суда в наведенном состоянии и суда высотой до 11 метров – в разведенном. Длина моста по проекту составит 59 метров. Пропускная способность моста рассчитана на 4 тысячи человек в час.

Управление капстроительства Калининграда в настоящее время проводит тендер по выбору подрядчика для строительства моста, который соединит улицу Виктора Гюго с островом Иммануила Канта. Стоимость работ оценивается в 174,6 млн рублей. В качестве источников финансирования указан городской бюджет и межбюджетные трансферты (ранее в СМИ сообщалось, что в строительство будут вложены средства регионального бюджета и инвестора).

Согласно условиям контракта, подрядчик должен будет ввести мост в строй не позднее 17 декабря 2021 года. Заявки на участие в тендере принимают до 24 декабря, в этот же день подведут итоги закупки.