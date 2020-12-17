Группа компаний «Хевел» и концерн «Шелл» подписали соглашение о сотрудничестве в сфере солнечной энергетики. Документ предусматривает реализацию комплекса мероприятий, направленных на развитие энергоэффективных технологий на объектах концерна, снижение углеродного следа, в том числе установку солнечных электростанций на АЗС «Шелл».

Стороны уже приступили к совместной работе. В начале декабря в Республике Адыгея открыта первая автозаправочная станция «Шелл», оснащенная солнечной энергоустановкой.

Солнечная электростанция, установленная на крыше АЗС, занимает 350 кв. м и состоит из 65 солнечных модулей российского производства. Установленная мощность станции составляет 20,48 кВт, прогнозная выработка – 25 МВт*ч в год, что эквивалентно использованию 7,5 тыс. куб. м природного газа. Использование солнечных модулей позволит избежать выброса более 13 тонн CО2 в атмосферу, а выработанная электроэнергия сможет обеспечить до 40% нужд АЗС.

«Шелл» приветствует сотрудничество с «Хевел», российским лидером в области солнечной энергетики. Устойчивое развитие является одним из приоритетов «Шелл» в мире, и мы рады внести вклад в борьбу за снижение углеродного следа за счёт использования солнечной энергии на наших АЗС», - заявил Виталий Маслов, директор по развитию и операционному управлению сети АЗС «Шелл» в России.

Группа компаний «Хевел» основана в 2009 г., является крупнейшей в России интегрированной компанией в отрасли солнечной энергетики. В структуру компании входят три подразделения: завод по производству солнечных модулей в Новочебоксарске (Чувашская Республика), девелоперское подразделение, которое проектирует, строит и эксплуатирует солнечные электростанции, а также Научно-технический центр тонкопленочных технологий в энергетике (г. Санкт-Петербург), который является крупнейшей в России профильной научной организацией в сфере фотовольтаики.

С 2014 года компания построила 814,5 МВт сетевой солнечной генерации в республиках Алтай, Башкортостан, Бурятия, Калмыкия, Адыгея, в Астраханской, Волгоградской, Оренбургской и Саратовской областях, а также в Республике Казахстан. Общий объём проектов сетевой генерации в России до 2022 года составляет 907,5 МВт, в Республике Казахстан – 288 МВт.

www.hevelsolar.com

Концерн «Шелл»

Концерн «Шелл» работает в России на протяжении более ста лет, компании и совместные предприятия «Шелл» работают в различных сферах бизнеса: геологоразведка, добыча и транспортировка нефти и газа; реализация нефтепродуктов и продуктов нефтехимии, смазочных материалов, моторных и индустриальных масел; оказание технологических и консультационных услуг российским предприятиям. Сеть из более чем 380 АЗС «Шелл» работает и динамично развивается в 28 регионах России. Первая АЗС под брендом «Шелл» на солнечных батареях была открыта в Ростове-на-Дону в июне 2020 г.

https://www.shell.com.ru/