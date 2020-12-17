В Можайске вскоре начнется благоустройство места отдыха у воды по улице Москворецкой, сообщает RosTender.info.

Единый дорожно-транспортный центр Московской области объявил тендер на второй этап создания территории общественного притяжения по адресу: Москворецкая улица, участок 15. На благоустройство из городского бюджета направят 120,9 млн рублей. Заявки на участие в тендере принимают до 28 декабря, 30 декабря подведут итоги закупки.

На участке планируют положить пешеходные дорожки из плитки, оборудовать детскую площадку с резиновым покрытием, канатную дорогу. На территории установят скамейки, урны, информационные стенды, велопарковку, мусорные контейнеры, на пляже – беседки и раздевалки, а существующие пляжные сооружения обошьют деревом. Откосы водоема укрепят пластиковой решетке и засеют газонными травами.

