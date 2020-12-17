 
Контракты

В Можайске оборудуют пляж и детскую площадку на Москворецкой улице

В Можайске оборудуют пляж и детскую площадку на Москворецкой улице

17 декабря 2020, 15:15
Рубрика: Контракты
Метки: РОСТЕНДЕР, ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство 
Источник: РосТендер

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ 1 мин
154

В Можайске вскоре начнется благоустройство места отдыха у воды по улице Москворецкой, сообщает RosTender.info.
Единый дорожно-транспортный центр Московской области объявил тендер на второй этап создания территории общественного притяжения по адресу: Москворецкая улица, участок 15. На благоустройство из городского бюджета направят 120,9 млн рублей. Заявки на участие в тендере принимают до 28 декабря, 30 декабря подведут итоги закупки.

На участке планируют положить пешеходные дорожки из плитки, оборудовать детскую площадку с резиновым покрытием, канатную дорогу. На территории установят скамейки, урны, информационные стенды, велопарковку, мусорные контейнеры, на пляже – беседки и раздевалки, а существующие пляжные сооружения обошьют деревом. Откосы водоема укрепят пластиковой решетке и засеют газонными травами.
 

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Источник: РосТендер

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Контракты
Пешеходный мост к острову Канта в Калининграде откроют в 2021 году 17.12.2020
Пешеходный мост к острову Канта в Калининграде откроют в 2021 году
В Выборге построят крытый футбольный манеж 17.12.2020
В Выборге построят крытый футбольный манеж
На подъезде к аэропорту 17.12.2020
На подъезде к аэропорту "Архангельск" пройдут ремонтные работы
17.12.2020
"Шелл" и "Хевел" реализовали первый проект по обеспечению АЗС солнечной энергией
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно