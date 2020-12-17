Уже заключены контракты на строительство линий искусственного освещения еще в 19 населенных пунктах региона. В течение 2020 года в Ленинградской области построили 21 километр линий искусственного освещения вдоль региональных дорог. Об этом пресс-служба областного правительства сообщила в четверг, 17 декабря.

Согласно существующим нормативам, освещение ставится только в пределах населенных пунктов и не больше чем в 100 метров за его границами.

Благодаря строительству линий, фонари теперь освещают путь автомобилистам и пешеходам в Соколинском, Карасевке, Полянах, Сашино, Новом Калище, Новой Буре, Романовке, Большом Куземкино и Краколье. На сегодняшний день также завершается монтаж освещения в Волосово и Рабитицах.

Кроме того, «Ленавтодор» уже заключил контракты на строительство освещения в 19 городах и поселках. Работы должны пройти в Порошкино, Сосново, Красном Бору, Ермилово, Камышевке, Красной Долине, Приморске, Рябово, Черкасово, Горьковском, Попово, Яковлево, Первомайском, Бойково, Боровинке, Юкках, Лебяжье и на подъезде к Выборгу по дороге Зеленогорск — Приморск — Выборг.

Займется в будущем году «Ленавтодор» и проектными работами будущего строительства. Ожидается, что в течение 2021 года монтаж искусственного освещения пройдет в 46 городах и поселках Ленинградской области, в числе которых – Каменногорск, Глебычево и Вырица.

Фото: lenobl.ru