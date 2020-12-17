 
Контракты

За год в Ленобласти построили 21 километр линий освещения вдоль дорог

За год в Ленобласти построили 21 километр линий освещения вдоль дорог

17 декабря 2020, 17:36
Рубрика: Контракты
Метки: УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
Отрасль: Электроэнергетика Электротехника 
Источник: online47.ru

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ 1 мин
207

Уже заключены контракты на строительство линий искусственного освещения еще в 19 населенных пунктах региона. В течение 2020 года в Ленинградской области построили 21 километр линий искусственного освещения вдоль региональных дорог. Об этом пресс-служба областного правительства сообщила в четверг, 17 декабря.

Согласно существующим нормативам, освещение ставится только в пределах населенных пунктов и не больше чем в 100 метров за его границами.

Благодаря строительству линий, фонари теперь освещают путь автомобилистам и пешеходам в Соколинском, Карасевке, Полянах, Сашино, Новом Калище, Новой Буре, Романовке, Большом Куземкино и Краколье. На сегодняшний день также завершается монтаж освещения в Волосово и Рабитицах.

Кроме того, «Ленавтодор» уже заключил контракты на строительство освещения в 19 городах и поселках. Работы должны пройти в Порошкино, Сосново, Красном Бору, Ермилово, Камышевке, Красной Долине, Приморске, Рябово, Черкасово, Горьковском, Попово, Яковлево, Первомайском, Бойково, Боровинке, Юкках, Лебяжье и на подъезде к Выборгу по дороге Зеленогорск — Приморск — Выборг.

Займется в будущем году «Ленавтодор» и проектными работами будущего строительства. Ожидается, что в течение 2021 года монтаж искусственного освещения пройдет в 46 городах и поселках Ленинградской области, в числе которых – Каменногорск, Глебычево и Вырица.

Фото: lenobl.ru

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Источник: online47.ru

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Контракты
Кабмин утвердил сумму контракта на строительство онкоцентра в Туле в 4,9 млрд рублей 17.12.2020
Кабмин утвердил сумму контракта на строительство онкоцентра в Туле в 4,9 млрд рублей
Пешеходный мост к острову Канта в Калининграде откроют в 2021 году 17.12.2020
Пешеходный мост к острову Канта в Калининграде откроют в 2021 году
В Можайске оборудуют пляж и детскую площадку на Москворецкой улице 17.12.2020
В Можайске оборудуют пляж и детскую площадку на Москворецкой улице
В Выборге построят крытый футбольный манеж 17.12.2020
В Выборге построят крытый футбольный манеж
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно