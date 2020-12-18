На подъездах к Владимиру и Иваново установят новое освещение

"Псевдорегулятор кабельной отрасли"
18 декабря 2020, 16:00
Рубрика: Контракты
Метки: ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА, УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ, ДОРОГИ
Отрасль: Электротехника Электроэнергетика
Уральский филиал Главгосэкспертизы России провел экспертизу проектно-сметной документации на устройство стационарного электрического освещения на четырех участках дороги М-7 «Волга». По итогам рассмотрения представленных материалов выдано положительное заключение.
Федеральная автомобильная дорога М-7 «Волга» протяженностью 1351 км ведет из Москвы в Уфу и проходит через Владимир, Нижний Новгород и Казань. Работы пройдут в рамках подпрограммы «Автомобильные дороги» федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010-2021 годы)».
Проектной документацией, одобренной Уральским филиалом Главгосэкспертизы России, предусмотрено устройство искусственного освещения на четырех участках дороги М-7 «Волга», проходящих через населенные пункты Владимирской области - деревни Дворики, Хохлово и Новая Быковка – на подъезде к Владимиру в Камешковском районе, а также через село Торчино – на подъезде к городу Иваново в Суздальском районе.
В ходе реализации проекта здесь установят железобетонные опоры с воздушной подводкой питания напряжением 0,38 кВ и щитами управления наружным освещением. В общей сложности запланирована установка 224 опор линии освещения и 222 светодиодных светильников.
Общая строительная протяженность освещения составит 5,734 км, средняя освещенность на каждом участке - не менее 20 лк.
Проектную документацию на проведение работ подготовили в Проектном институте «Владимиравтодорпроект». Застройщик - Федеральное казенное учреждение «Управление автомобильной магистрали Москва – Нижний Новгород Федерального дорожного агентства».
Фото: msk-nnov.rosavtodor.ru
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