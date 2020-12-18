Не смотря на сложную эпидемиологическую обстановку в мире и возникшими трудностями с передвижением по стране и, в 2020 году АО «НП»ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» продолжило совместные работы с Балаковской АЭС в направлении внедрения Производственной Системы Росатом (ПСР) на дистанционной основе, а также продолжило развитие собственной производственной системы ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ (ПСПК).

За прошедший год было разработано и выполнено несколько программ в направлении внедрения Бережливого производства на нашем предприятии, вовлечены новые подразделения и освоены новые инструменты, к примеру, Информационные стенды различных уровней и Доски решения проблем.

Благодаря нововведениям и активному участию работников нашего предприятия в продвижении идей Бережливого производства, мы достигли новых лучших показателей производительности и качества. АО «НП»ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» постоянно совершенствуется и стремится к всё новым вершинам, чтобы удовлетворять постоянно возрастающие запросы и потребности потребителей нашей продукции.