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Продолжается развитие собственной производственной системы ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ (ПСПК)

Продолжается развитие собственной производственной системы ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ (ПСПК)

18 декабря 2020, 19:40
Рубрика: Компании
Метки: ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ, ПСПК, АЭС
Источник: АО "НП "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ"

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Новости компании

Не смотря на сложную эпидемиологическую обстановку в мире и возникшими трудностями с передвижением по стране и, в 2020 году АО «НП»ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» продолжило совместные работы с Балаковской АЭС в направлении внедрения Производственной Системы Росатом (ПСР) на дистанционной основе, а также продолжило развитие собственной производственной системы ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ (ПСПК).

За прошедший год было разработано и выполнено несколько программ в направлении внедрения Бережливого производства на нашем предприятии, вовлечены новые подразделения и освоены новые инструменты, к примеру, Информационные стенды различных уровней и Доски решения проблем.

Благодаря нововведениям и активному участию работников нашего предприятия в продвижении идей Бережливого производства, мы достигли новых лучших показателей производительности и качества. АО «НП»ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» постоянно совершенствуется и стремится к всё новым вершинам, чтобы удовлетворять постоянно возрастающие запросы и потребности потребителей нашей продукции.

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Источник: АО "НП "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ"

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