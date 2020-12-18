К 100-летию плана ГОЭЛРО на базе научно-образовательного центра филиала МЭИ в городе Волжском при финансовой поддержке РусГидро открылась лаборатория физики. В торжественной церемонии открытия, которая прошла в онлайн-формате, принял участие Александр Холодов, заместитель Главного инженера по эксплуатации Волжской ГЭС, представители Волжского учебного центра Корпоративного университета гидроэнергетики (филиал ПАО «РусГидро»), Махсуд Султанов, директор филиала МЭИ в Волжском, а также ведущие сотрудники, преподаватели и студенты института.

Новая лаборатория физики оборудована унифицированными стендами и специализированными установками с электронными измерительными приборами, предназначенными для изучения основных физических разделов: механики, термодинамики и молекулярной физики, электродинамики и оптики. Приборы оснащены цифровыми интерфейсами, что позволяет проводить практические занятия в дистанционном формате. Помещение лаборатории рассчитано на 25 рабочих мест и для удобства учебного процесса разделено на две части – лекционную и исследовательскую.