"Псевдорегулятор кабельной отрасли"
18 декабря 2020, 17:30
Рубрика: Цифровая революция
Метки: РУСГИДРО, 100-ЛЕТИЕ ГОЭЛРО, ОБРАЗОВАНИЕ
Отрасль: Электроэнергетика
К 100-летию плана ГОЭЛРО на базе научно-образовательного центра филиала МЭИ в городе Волжском при финансовой поддержке РусГидро открылась лаборатория физики. В торжественной церемонии открытия, которая прошла в онлайн-формате, принял участие Александр Холодов, заместитель Главного инженера по эксплуатации Волжской ГЭС, представители Волжского учебного центра Корпоративного университета гидроэнергетики (филиал ПАО «РусГидро»), Махсуд Султанов, директор филиала МЭИ в Волжском, а также ведущие сотрудники, преподаватели и студенты института.
Новая лаборатория физики оборудована унифицированными стендами и специализированными установками с электронными измерительными приборами, предназначенными для изучения основных физических разделов: механики, термодинамики и молекулярной физики, электродинамики и оптики. Приборы оснащены цифровыми интерфейсами, что позволяет проводить практические занятия в дистанционном формате. Помещение лаборатории рассчитано на 25 рабочих мест и для удобства учебного процесса разделено на две части – лекционную и исследовательскую.
«Начиная с 2016 года это уже четвертая лаборатория, которая открылась в институте при поддержке РусГидро. Это позволяет студентам получать практические знания при работе с новейшими цифровыми измерительными приборами и высокотехнологичным лабораторным оборудованием. Волжская ГЭС сотрудничает с филиалом МЭИ уже 25 лет и все это время мы ведем плодотворную работу в сфере подготовки специалистов-энергетиков», – отметил в своей приветственной речи Александр Холодов.
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