"Оренбургэнерго" подключил к электрической сети новую СЭС

Филиал ПАО «Россети Волга» – «Оренбургэнерго» подключил к электрической сети новую солнечную электростанцию в Новосергиевском районе Оренбургской области.

По условиям договора на технологическое присоединение энергетики обеспечили необходимую мощность подключаемого объекта в 15 МВт. Для этого сотрудники «Оренбургэнерго» модернизировали оборудование, провели реконструкцию питающих подстанций, построили новые линии электропередачи.

С 2015 года к электросетям филиала «Оренбургэнерго» подключили 11 гелиостанций. Из них три в Соль-Илецком, две в Новосергиевском и по одной – в Переволоцком, Грачевском, Красногвардейском, Домбаровском, Сорочинском и Оренбургском районах. Суммарная мощность подключенных объектов составляет свыше 236 МВт.

Подключение новых объектов к электросети филиала «Оренбургэнерго» осуществляется по процедуре технологического присоединения. Она универсальна для всех и состоит из трех этапов: подачи заявки, заключения договора и фактического подключения объекта в сеть. Заявку на технологическое присоединение можно подать через Единый портал электросетевых услуг ПАО «Россети» портал-тп.рф или с помощью мобильного приложения «Россети – личный кабинет».

Предварительную консультацию можно получить у специалистов управления технологического присоединения филиала «Оренбургэнерго» по телефону 8 (3532) 98-42-05.