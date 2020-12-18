Камчатский филиал Макрорегионального филиала «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком» реализует проект «Цифровая платформа ЖКХ» в военных городках Камчатского края, сообщает RosTender.info. ПАО «Ростелеком» объявило тендер на выполнение работ по проекту. Максимальная цена контракта с победителем составляет 83,4 млн рублей. Заявки на участие в тендере принимают до 13 января, 12 марта подведут итоги закупки и назовут победителя.

Согласно материалам тендера, подрядчику предстоит создать и внедрить универсальную цифровую платформу инвентаризации, учета и контроля оказания коммунальных услуг, состояния всех видов энергоресурсов и имущественного комплекса Минобороны России. К платформе будут подключены 33 военных городка, находящихся на территории Камчатского края.

Государственным заказчиком по проекту выступает Минобороны РФ, заказчиком – филиал ПАО «Ростелеком».

