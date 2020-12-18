Количество технологических нарушений в 2020 году в сети свыше 0,4 кВ региона сократилось на 24% по сравнению с 2017 годом. Показатели Мурманского филиала «Россети Северо-Запад» по средней продолжительности (SAIDI) и частоте (SAIFI) прекращения передачи энергии снизились на 55% и 37% к 2017 году.

Ожидаемый факт реализации инвестиционной программы 2020 года составляет 1,33 млрд рублей. Ввод энергообъектов: 254,79 МВА трансформаторной мощности и 80,93 км ЛЭП.

За 9 месяцев 2020 года осуществлено техприсоединение 135 потребителей на общую мощность 10,9 МВт.

Энергетики «Россети Северо-Запад» обеспечили 4 МВт мощности для двух мобильных инфекционных госпиталей. Медцентры были развернуты в Кольском районе для лечения пациентов с COVID-19.

В регионе внедряется система интеллектуального учёта электроэнергии. До конца 2021 года будет установлено 3 249 «умных» счётчиков.

В 2020 году введено 55 км воздушных линий 150 кВ для электроснабжения Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений. Проект компании «Новатэк» реализуется для сборки плавучих заводов по сжижению газа. ЛЭП построена с учетом климатических особенностей Заполярья – впервые на Северо-Западе применён уникальный термостойкий провод с повышенной на 60% пропускной способностью, антигололедной поверхностью и повышенной устойчивостью к ветровым нагрузкам Крайнего Севера.

Построена распределительная сетевая инфраструктура для развития Мурманского транспортного узла и создания круглогодичного глубоководного морского хаба, интегрированного в международный коридор «Север-Юг». Введены 2 линии 150 кВ протяженностью 30 км, реконструированы 4 ЛЭП и 2 подстанции 150 кВ. Работы также повысили надёжность электроснабжения 300 000 жителей Мурманска.

Завершается строительство ПС 330 кВ «Мурманская» с заходами ВЛ протяженностью 8,93 км. Установленная мощность составляет 250 МВА. На подстанции установлена современная микропроцессорная релейная защита, внедрена автоматизированная система коммерческого учёта электроэнергии. Подстанция обеспечит необходимой энергией федеральный проект по комплексному развитию Мурманского транспортного узла и создаст дополнительные условия для опережающего экономического развития Мурманской области. До 2025 года планируется увеличение до 500 МВА.

Фото: Официальный Интернет-ресурс Министерства транспорта Российской Федерации