В Калининграде строят филиал Третьяковки

Главгосэкспертиза России проверила достоверность определения сметной стоимости строительства в Калининграде музейного комплекса. По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение.

В настоящий момент на острове Октябрьский в Калининграде строят культурно-образовательный комплекс. Его восточная площадка будет включать в себя хореографическую академию, музыкальную и общеобразовательную школу, интернаты, общежитие и многоквартирные жилые дома для преподавателей и артистов. На Западной площадке расположатся филиал Большого театра на 950 мест и Высшая школа музыкального и театрального искусств. Кроме того, в рамках первого этапа проекта здесь возведут крупный музейный комплекс, в котором разместится филиал Государственной Третьяковской галереи. В начале 2020 года Главгосэкспертиза России рассмотрела проектную документацию и результаты инженерных изысканий на его строительство.

Музейный комплекс на острове Октябрьский разместят в разноэтажном здании сложной формы общей площадью17600 кв.м. Основное пространство первого этажа комплекса займет входной холл, парадная лестница, большое кафе, библиотека, иные помещения, а также аудитория на 276 мест.

На других этажах оборудуют выставочные залы, фондохранилища, мастерские, учебные студии и аудитории, кабинеты, помещения для реставрации, а также технические и бытовые помещения.

В административно-офисной части здания, под которую отведут девятиэтажную башню, оборудуют рабочие помещения сотрудников музея, многофункциональное пространство, предназначенное для презентаций, пресс-конференций и иных мероприятий, а также технические помещения для инженерных систем комплекса.

В здании создадут все условия для комфортного передвижения и пребывания людей с ограниченными физическими возможностями. Финансирование строительства планируется осуществлять за счет средств Фонда проектов социального и культурного назначения «Национальное культурное наследие». Генеральная проектная организация - АО «Стройтрансгаз».

Фото: Правительство Калининградской области