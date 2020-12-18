«Россети Северный Кавказ» отмечают растущую задолженность за потребленную электроэнергию предприятий жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Республики Дагестан.

Общая задолженность проблемной группы потребителей перед энергокомпанией на 1 декабря 2020 года составила порядка 4,5 млрд рублей. При этом только с момента присвоения филиалу энергокомпании «Дагэнерго» статуса гарантирующего поставщика (ГП; с 1 июля текущего года) долг ЖКХ-предприятий перед новым ГП увеличился на 423 млн рублей. Свыше 4 млрд рублей долгов, накопленных коммунальщиками перед прежним гарантпоставщиком, также необходимо погасить.



Список крупнейших неплательщиков уже который год остается без изменений. В их числе: ОАО «Махачкалаводоканал» – долг организации превысил 727,4 млн рублей (в том числе 85,3 млн рублей – с 1 июля 2020 года), ОАО «Горводоканал» – 138,5 млн рублей (36,1 млн рублей), ГУП «Дагводоканал» – 210,7 млн рублей (23,3 млн рублей), МУП «Дербент 2.0» – 50,7 млн рублей (14,3 млн рублей), МУП «Горводоканал» (г. Избербаш) – 117,2 млн рублей (14,1 млн рублей), МУП «Водоканал» – 14,5 млн рублей (9,6 млн рублей), МУП «ОСК» – 281,2 млн рублей (12,2 млн рублей), ОАО «Махачкалатеплоэнерго» – 135,3 млн рублей (14,9 млн рублей), ООО «Коммунсервис» – 166 млн рублей» (7 млн рублей).



Директор Центра региональных исследований РАНХиГС Константин Казенин уверен, что проблему неплатежей предприятий ЖКХ Дагестана можно решить только посредством передачи энергообъектов в руки единого собственника и усиленной разъяснительной работой с населением.

«Предприятия ЖКХ являются социально значимыми, поэтому вводить ограничения электроснабжения за долги гарантирующий поставщик не имеет права. Получается замкнутый круг. Как результат, задолженность этой группы потребителей создаёт гигантский барьер для нормального функционирования энергосистемы республики. Какой предложить рецепт в данном случае? Единственный выход на мой взгляд – продолжать работу по просвещению людей и повышению их социальной ответственности. Каждый должен понять, что долги – это не только потери энергокомпании, но и отсутствие средств на модернизацию и содержание электросетевого хозяйства. К сожалению, это не для всех очевидно», – комментирует Константин Казенин.

«Это негативный опыт. И в первую очередь, для Республики Дагестан. Будучи ограниченным в средствах, гарантирующий поставщик не может в необходимом объеме проводить работы по обеспечению надежного и качественного электроснабжения региона. А страдает рядовой потребитель, мы с вами, – отмечает начальник отдела надзора за энергоресурсосбережением и обоснованностью платежей за жилищно-коммунальные услуги Госжилинспекции Дагестана Магомед Махмудов. – Поскольку предприятия ЖКХ нарушают условия договора на поставку коммунальной услуги, «Россети Северный Кавказ» вправе требовать взыскания задолженности в судебном порядке и по решению судов признать должников банкротами. Но, конечно, предпочтительное решение этого вопроса – в досудебном порядке».

Общая дебиторская задолженность всех категорий потребителей электроэнергии Дагестана по оперативным данным на 1 декабря текущего года превышает 13 млрд рублей. С начала деятельности филиала «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго» – 1 июля 2020 года - сумма приросла почти на 1,8 млрд рублей.