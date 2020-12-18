В 2017 году по решению Консультативного совета при Главе Республики Крым Сергее Аксёнове в ГУП РК «Крымэнерго» началась работа по заключению договоров энергоснабжения с членами садовых товариществ (СТ). К концу текущего года на прямые взаиморасчеты перешли более 80% членов крымских кооперативов, это почти 32 тысячи абонентов. Также ГУП РК «Крымэнерго» приняло на баланс электрические сети СТ, находящие зачастую в неудовлетворительном состоянии.

Строительство большинства сетей без соблюдения нормативных требований, бесконтрольное подключение новых абонентов к физически и морально устаревшим энергообъектам, износ линий электропередачи, превышение садоводами предельно допустимой мощности энергопринимающих устройств в садовых домах, отсутствие надлежащего технического обслуживания абонентских и бесхозяйных сетей - все это приводило к повышенной аварийности в сетях садовых товариществ. Из-за того, что своевременно не проводились текущие и плановые ремонты энергообъектов, происходили длительные отключения электроэнергии в домах дачниках. После принятия на баланс электрических сетей садовых массивов ГУП РК «Крымэнерго» планово выполняет их модернизацию, а также техническое обслуживание. В хозяйственное ведение предприятия уже передано более 800 километров линий электропередачи 0,4-6-10 кВ и 184 ТП 6-10 кВ.

В Симферопольском районе специалисты РЭС «Крымэнерго» провели масштабный комплекс мероприятий в нескольких садовых товариществах.

С целью улучшения качества электроснабжения потребителей СТ «Энергетик», электроснабжение которых осуществляется от ТП-1013 пгт Грэсовский, энергетики произвели замену трансформатора с увеличением мощности, выполнили ремонтные работы электрооборудования распределительных устройств 0,4–10 кВ, а также распределение нагрузок по ВЛ–0,4 кВ.

В СТ «Горки-4» и СТ «Мечта» Трудовского сельского поселения массива Белое-4 энергетики произвели замену трансформаторов с увеличением мощности в ТП-320 и ТП-755, а также построили новую ВЛ 0,4 кВ с установкой 13 опор общей длиной более 310 метров. В настоящее время энергетиками ведутся работы по установке разгрузочной ТП для перевода части нагрузки с ТП-755 и ТП-320 на вновь установленную трансформаторную подстанцию с мощностью силового трансформатора 400 кВА.

Для потребителей СТ «Отдых» Урожайненского сельского поселения энергетики провели модернизацию существующих электрических сетей, в рамках которой для ТП-902 установили новый фундамент, заменили трансформатор с увеличением мощности, провели разделение существующих ВЛ 0,4кВ с переводом части нагрузки с ТП-812 на ТП-902.

В целом, модернизация электрических сетей садовых товариществ по всей Республике Крым требует большого объема инвестиций, поэтому ГУП РК «Крымэнерго» выполняет все мероприятия поэтапно.