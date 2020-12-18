ПАО «ЛУКОЙЛ» привлек целевой кредит в размере 13,1 млрд рублей для финансирования проекта модернизации Краснодарской ТЭЦ. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Кредит предоставил консорциум коммерческих банков составе АО «Газпромбанк» и АО «АЛЬФА-БАНК». Заемщиком по кредиту станет ООО «ЛУКОЙЛ–Кубаньэнерго».

Согласно данным компании, реконструкция Краснодарской ТЭЦ предусматривает комплексную замену паровых турбин и котельного оборудования. В «ЛУКОЙЛе» уточняют, что это позволит улучшить эксплуатационные характеристики теплоэлектростанции и продлить срок ее службы. В проекте планируется использовать паросиловое оборудование российского производства, обладающее улучшенными технико-экономическими показателями и экологическими характеристиками.

Реконструкция Краснодарской ТЭЦ позволит сократить удельный расход топлива при производстве электроэнергии, на 30 г/кВтч, выбросы СО2 снизятся на 155 тыс. тонн в год.

Краснодарская ТЭЦ – старейшая в крае, введена в эксплуатацию в 1954 году и сейчас вырабатывает более четверти потребляемой в регионе электроэнергии. Электрическая мощность ТЭУ составляет 1025 МВт, тепловая – 635,5 Гкал. Основное топливо — природный газ, резервное — дизельное топливо

Как сообщал “Ъ-Кубань”, ранее было озвучено, что в Краснодаре в рамках стратегии развития города до 2030 года планируют построить теплоэлектроцентраль с энергоблоком мощностью 450 МВт. В феврале 2020 года было озвучено, что для новой ТЭЦ выделен участок земли площадью 1,5 тыс. га в восточной части города, в районе поселка Знаменский. Он требует обеспечения инженерной инфраструктурой. Инвестиции в строительство теплоэлектростанции составят 37,5 млрд руб. Реализация проекта запланирована на 2021— 2023 годы.