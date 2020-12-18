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"Таврос" вложит в строительство и модернизацию предприятий в Башкирии 8,5 млрд рублей

Таврос вложит в строительство и модернизацию предприятий в Башкирии 8,5 млрд рублей

18 декабря 2020, 14:15
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНВЕСТИЦИИ, ПРОИЗВОДСТВО
Отрасль: Строительство 
Источник: Коммерсантъ

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Вчера на «Инвестиционном часе» в правительстве Башкирии, который провел премьер-министр Андрей Назаров, рассмотрели два проекта ООО «Таврос» в области сельского хозяйства с общим объемом инвестиций 8,5 млрд руб.

В модернизацию Чишминского сахарного завода инвестор намерен вложить 1,66 млрд руб., рассказал генеральный директор «Тавроса» Ринат Зайнуллин. Это позволит увеличить объем переработки сахарной свеклы до 6 тыс. т в сутки. Проект получит преференции в виде льгот по налогам на имущество и прибыль.

В строительство на территории опережающего развития (ТОСЭР) в Благовещенске завода по глубокой переработке гороха «Таврос» планирует инвестировать 6,9 млрд руб. Работы, начало которых запланировано на 2021 год, должны завершиться в 2023 году. По словам Рината Зайнуллина, готовая продукция — консервы и крахмал — будут экспортироваться, в том числе, в страны Европы и Юго-Восточной Азии.

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Источник: Коммерсантъ

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