Минкультуры РФ отреставрирует Интендантские склады в Петербурге

Министерство культуры РФ объявило тендер на проведение ремонтно-реставрационных работ в здании Главного Кригс-Комиссариата (Интендантские склады) на улице Глинки в Санкт-Петербурге, сообщает RosTender.info.

Максимальная цена контракта, который заключат с победителем, составляет 271,6 млн рублей. Средства поступят из федерального бюджета. Заявки на участие в тендере принимают до 19 января, а 26 января подведут итоги закупки. К тендеру допускают только обладателей лицензии на осуществление деятельности по сохранению памятников истории и культуры народов РФ, выданной Минкультуры РФ.

Согласно материалам тендера, кроме ремонта и реставрации подрядчик должен будет выполнить работы по приспособлению здания к современному использованию. В Интендантских складах, в частности, заменят внутреннее силовое оборудование и электрическое освещение на 30 млн рублей, проведут реставрацию стен и сводов, а также исторических интерьеров, лестниц и лестничных клеток, заменят полы, потолки, внутренние двери, построят перегородки. Как ожидается, реставрационные работы завершат в ноябре 2023 года.

Здание Главного Кригс-Комиссариата (Интендантские склады) признано объектом культурного наследия регионального значения.

