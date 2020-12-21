Министерство промышленности и торговли Российской Федерации объявляет о начале проведения с 25 декабря 2020 года конкурсного отбора региональных программ в целях предоставления иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации региональных программ развития промышленности.

Бюджеты регионов России получат возможность возместить часть затрат промышленных предприятий на техническое присоединение, выплату 1-го взноса (аванса) при заключении договора лизинга, приобретение нового оборудования, а также докапитализировать региональные ФРП.

Как ранее заявлял глава Минпромторга России Денис Мантуров:

В обновленном механизме предусмотрены подходы к финансовому стимулированию промышленной политики регионов на принципах софинансирования из федерального бюджета и фокус на поддержке региональных программ развития промышленности субъектов, относящихся к приоритетным территориям. На основании поступивших заявок Минпромторг России будет определять итоговый коэффициент каждой региональной программы, который в том числе включает в себя экономические показатели субъекта Российской Федерации.



Заявки, соответствующие требованиям пункта 15 Правил предоставления иных межбюджетных трансфертов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15 марта 2016 г. № 194, принимаются в срок с 25 декабря по 31 декабря 2020 г.

С полным текстом извещения можно ознакомиться по ссылке: minpromtorg.gov.ru/



Справочно:

По вопросам предоставления документов на участие в отборе следует обращаться в Департамент региональной промышленной политики и проектного управления, телефон 8 (495) 870 29 21, доб. 23020.