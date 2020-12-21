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Минпромторг России объявляет о начале проведения конкурсного отбора на Единую региональную субсидию

Минпромторг России объявляет о начале проведения конкурсного отбора на Единую региональную субсидию

21 декабря 2020, 14:15
Рубрика: Мероприятия
Метки: МИНПРОМТОРГ, ГОСПОДДЕРЖКА, ИНВЕСТИЦИИ
Источник: Минпромторг России

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Министерство промышленности и торговли Российской Федерации объявляет о начале проведения с 25 декабря 2020 года конкурсного отбора региональных программ в целях предоставления иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации региональных программ развития промышленности.

Бюджеты регионов России получат возможность возместить часть затрат промышленных предприятий на техническое присоединение, выплату 1-го взноса (аванса) при заключении договора лизинга, приобретение нового оборудования, а также докапитализировать региональные ФРП.

Как ранее заявлял глава Минпромторга России Денис Мантуров:

В обновленном механизме предусмотрены подходы к финансовому стимулированию промышленной политики регионов на принципах софинансирования из федерального бюджета и фокус на поддержке региональных программ развития промышленности субъектов, относящихся к приоритетным территориям. На основании поступивших заявок Минпромторг России будет определять итоговый коэффициент каждой региональной программы, который в том числе включает в себя экономические показатели субъекта Российской Федерации.


Заявки, соответствующие требованиям пункта 15 Правил предоставления  иных межбюджетных трансфертов, утвержденных постановлением  Правительства Российской Федерации от 15 марта 2016 г. № 194, принимаются  в срок с 25 декабря по 31 декабря 2020 г.

С полным текстом извещения можно ознакомиться по ссылке: minpromtorg.gov.ru/

Справочно:

По вопросам предоставления документов на участие в отборе следует обращаться в Департамент региональной промышленной политики и проектного управления, телефон 8 (495) 870 29 21, доб. 23020.

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Источник: Минпромторг России

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