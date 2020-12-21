Московская железная дорога (МЖД) в 2021 году продолжит реализацию проектов по развитию Центрального транспортного узла, в числе которых Московские центральные диаметры, реконструкция и строительство новых станций, модернизация железнодорожной инфраструктуры. На эти цели будет направлено более 100 млрд рублей инвестиций, сообщил журналистам в понедельник начальник МЖД Михаил Глазков.

"Инвестпрограмма 2020 года у Московской дороги составляет 145,8 млрд рублей. Доля Московских центральных диаметров, Центрального транспортного узла - 96 млрд рублей. Это абсолютный рекорд не только для МЖД, но и для РЖД, - такой объем инвестиций на развитие узла никогда не выделялся. <…> В следующем году программа не меньше этого года, если рассматривать центральный транспортный узел, планируется впервые преодолеть 100 млрд рублей только на ЦТУ", - сказал Глазков, отвечая на вопрос ТАСС. Он уточнил, что в 2019 году объем инвестиций МЖД составил 150,3 млрд рублей.

Глазков добавил, что в 2020 году завершились работы по развитию инфраструктуры Ярославского направления с запуском движения пригородных поездов по пятому главному пути на участке Москва - Мытищи и четвертому главному пути Мытищи - Пушкино. Протяженность пятого главного пути на участке Москва - Мытищи Ярославского направления составляет 18 км. Это позволило увеличить количество пар поездов на данном направлении до 278 и обеспечить минимальный в Европе интервал движения в часы пик практически в 2,5 мин.

Начальник МЖД отметил, что значительные объемы средств в 2020 году, более 97,2 млрд рублей, были направлены на развитие инфраструктуры Московского транспортного узла, электрификацию направления Ожерелье - Узловая - Елец, увеличение пропускной и провозной способности инфраструктуры, развитие сортировочных станций, создание цифровых сортировочных комплексов.

Глазков уточнил, что на проекты обновления инфраструктуры в текущем году направлено 32,8 млрд рублей, в том числе на модернизацию и ремонт железнодорожного пути, развитие инфраструктуры пассажирского комплекса. Так, в 2020 году на Московской железной дороге был выполнен ремонт более 319 км пути. Всего было уложено около 310 км бесстыкового или так называемого "бархатного пути", что позволяет повысить комфорт пассажиров во время поездки, снизить уровень шума и увеличить скорость движения поездов на участках. В Московском регионе наибольшее количество путей отремонтировано на Большом кольце МЖД, что связано с его модернизацией и развитием для движения грузовых поездов.

Работы на МЦД

Начальник МЖД уточнил, что в настоящее время ведутся масштабные работы по строительству МЦД-4 "Апрелевка - Железнодорожная". Чтобы связать Киевское и Горьковское направления, возводится соединительная ветвь длиной в 4,8 км в районе Москвы-Сити. Ведется реконструкция участка Каланчевская-Москва-пассажиркая-Курская со строительством двух ТПУ - на остановочном пункте Каланчевская и Курском вокзале.

Кроме того, началась реконструкция участка Курский вокзал - Москва-Товарная-Курская - Нижегородская (Карачарово), которая позволит связать МЦД-2 "Нахабино - Подольск", будущий МЦД-4 "Апрелевка - Железнодорожная" и метрополитен. Для увеличения пропускной способности участка и обеспечения движения в тактовом режиме на участке Курский вокзал - Москва-Товарная-Курская будут построены еще три пути. Таким образом, их количество увеличится до восьми.

"На Горьковском направлении завершается строительство эстакады в сторону Балашихи и второго главного пути до остановочного пункта Стройка. Запуск эстакады позволит полностью освободить участок Реутово-Балашиха от перекрестного движения, когда поезда при повороте на Балашиху пересекают все пути. С учетом запуска эстакады количество поездов до Балашихи по рабочим дням увеличится до 32 пар по рабочим дням и 38 пар по выходным", - сообщил Глазков.

О проекте МЦД

"Московские центральные диаметры - важнейший транспортный проект, который ОАО "РЖД" реализует совместно с правительством Москвы. Реконструкция остановочных пунктов в новом стандарте транспортного обслуживания пассажиров выполняется с организацией навесов на всю длину платформ, теплых кассовых зон, современной статической и интерактивной навигацией, оснащения тоннелей и конкорсов лифтами и эскалаторами", - сообщили ТАСС в пресс-службе МЖД.

Так, в 2020 году на действующих МЦД-1, МЦД-2 и будущего МЦД-4 открыты 12 новых и реконструируемых станций (Славянский бульвар, Остафьево, Курьяново, Санино, Сетунь, Новодачная, Долгопрудная, Нахабино, Опалиха, Победа, Крекшино, Мичуринец). Продолжаются работы на девяти станциях МЦД-1 и МЦД-2 - Баковке, Окружной, Петровско-Разумовской, Тимирязевской, Дмитровской, Каланчевской, Щукинской, в Печатниках, Марьиной роще и еще на 11 остановочных пунктах Киевского направления. В июне на МЦД-1 на участке Фили - Москва-Смоленская в районе Москва-Сити был введен в эксплуатацию новый мост через Москву-реку.

Ранее заместитель мэра столицы Андрей Бочкарев сообщил журналистам, что 14 станций Московских центральных диаметров (МЦД) планируется ввести в эксплуатацию в следующем году.

Движение по первым Московским центральным диаметрам от Одинцово до Лобни и от Нахабино до Подольска открыли в ноябре 2019 года. С большинства станций МЦД можно сделать пересадки на метро, МЦК и радиальные направления МЖД. Всего планируется открытие пяти диаметров. Еще осталось ввести в эксплуатацию МЦД-3 от Зеленограда до Раменского, МЦД-4 - от Апрелевки до Железнодорожного и МЦД-5 от Пушкино до Домодедово.