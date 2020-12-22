Основной новостью заседания Наблюдательного совета ТОР «Приамурская», которое состоялось сегодня под председательством Губернатора Амурской области Василия Орлова, стало принятое решение о расширении границ территории опережающего развития в целях реализации приоритетного инвестиционного проекта по строительству и эксплуатации канатной дороги и здания терминала в г. Благовещенске.

Канатная дорога соединит между собой города двух независимых государств – российского Благовещенска и китайского Хэйхэ, находящиеся на противоположных берегах реки Амур на расстоянии 750 метров. Первая в мире трансграничная пассажирская канатная дорога позволит создать надежное круглогодичное комфортабельное пассажирское сообщение между Россией и Китаем. Сторонам это также принесет выручку от продажи билетов на канатную дорогу и от сдачи в аренду коммерческих площадей.

«Канатная дорога – это уникальный проект, который мы начали на границе. Он включает в себя две составляющие - канатную дорогу, которая будет работать по маятниковому принципу, и терминалы. Помимо залов пункта пропуска станция включит в себя торговые и культурные площадки. Планируется создание международной галереи, площадки для проведения культурно-массовых мероприятий, бизнес-миссий, зоны делового общения. И, конечно, это современные терминалы пограничного контроля, которые будут оснащены по последнему слову техники. Этот объект станет частью проекта «Золотая миля» в Благовещенске. Мы рассчитываем, что все это придаст новый импульс и для развития международного туризма», - подчеркнул Губернатор Амурской области Василий Орлов.

Проект будет реализован совместно с китайским партнером – компанией с ограниченной ответственностью «Цзиньлунган» на основании соглашения между Правительствами Российской Федерации и Китайской Народной Республикой, которое было заключено в сентябре 2015 года. В рамках соглашения о взаимодействии с Правительством Амурской области о реализации приоритетного инвестиционного проекта инвестором выступит компания «ЗЭД Девелопмент».

«В период инвестиционной деятельности на ТОР «Приамурская» планируемые затраты компании «ЗЭД Девелопмент» составят 7,3 млрд рублей, - уточнил директор ООО «УК «Амурская» (дочернее общество АО «Корпорация развития Дальнего Востока») Алексей Логинов. – Потенциальный резидент также создаст более 50 рабочих мест. А объем дополнительных доходов в ходе реализации проекта превысит 839 млн рублей, из них в федеральный бюджет поступит 443 млн рублей, в бюджет Амурской области - 388 млн рублей».

Потенциальный резидент обеспечен необходимой инженерной и транспортной инфраструктурой и готов приступить к реализации проекта в первом квартале наступающего 2021 года.

В ходе заседания участники наблюдательного совета ТОР «Приамурская» также заслушали доклад представителя АО «КРДВ» о деятельности резидентов, исполнении показателей и разработке нового перспективного плана развития ТОР.

Представитель АНО «Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта» в Амурской области Заур Галаев представил план привлечения потенциальных инвесторов на ТОР «Приамурская» на 2021 год.

По информации АО «КРДВ», в настоящее время 14 резидентов ТОР «Приамурская» реализуют проекты с общим объемом заявленных инвестиций 1,94 млрд рублей и планами создать более 570 рабочих мест, из них четыре проекта уже реализованы, на созданных предприятиях трудятся 114 амурчан.