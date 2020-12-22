ООО «ТЕХНОЛАЙТ» заключило с АО «Атом-ТОР» соглашение о ведении деятельности на территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) «Новоуральск» в Свердловской области. Таким образом количество резидентов этой территории опережающего развития увеличилось до девяти.

Компания намерена реализовать проект организации литейного производства. Общий объем инвестиционных обязательств предприятия составил около 24 млн рублей. Его выход на проектную мощность предполагает создание около 40 новых рабочих мест.

Новое предприятие займется изготовлением отливок из стали, чугуна, бронзы, алюминия, латуни и меди различных марок согласно ГОСТ и ТУ. Вся продукция будет подвергаться обязательному многоуровневому контролю качества и сертификации. Продукция будет поставляться на открытый рынок. В частности планируется сотрудничество с градообразующим предприятием – «Уральским электрохимическим комбинатом» (входит в контур управления Топливной компании Росатома «ТВЭЛ»).

«Сегодня сделан важный шаг в направлении восстановления традиций литейного дела в России», – сказал руководитель предприятия, производственник с 30-летним стажем Сергей Круглов. Он констатировал, что спад объемов выпуска продукции в машиностроении, судостроении, станкостроении и других отраслях произошедший в период экономической нестабильности 1990-х годов привел к сокращению числа литейных заводов в России. При этом спрос на высококачественные отливки по низкой цене в последнее время показывает тенденцию к росту.

В свою очередь в «Атом-ТОР» заявили, что реализация этого импортозамещающего проекта в Новоуральске внесет вклад в дальнейшее совершенствование территориальной и отраслевой структуры промышленности не только Свердловской области, но и других российских регионов. При этом налоговые льготы и административные преференции, внедренные на ТОСЭР, помогут предприятию в кратчайшие сроки выполнять масштабные серийные и индивидуальные заказы, осуществляя полный цикл от проектирования до поставок готовой продукции.

Новое производство разместится на площадке ТОСЭР, обеспеченной соответствующей инфраструктурой, включая предусмотренные проектом электрические мощности. Территория участка позволяет комфортно разместить все структурные подразделения, такие как собственное конструкторское бюро, станочный парк и литейный цех.

Для справки:

Литейное производство — это отрасль машиностроения, производящая фасонные детали и заготовки путем заливки расплавленного металла в форму, полость которой имеет конфигурацию будущего изделия. При охлаждении металл затвердевает и получается отливка, которая при необходимости подвергается дальнейшей механической обработке. В промышленном оборудовании до 95% деталей изготавливается путем литья в формы. Основной вызов, который стоит сегодня перед производителями металлических деталей и заготовок, это получение изделия, размер и форма которого максимально соответствуют параметрам готовой детали.

АО «Атом-ТОР» - управляющая компания территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) в закрытых административно-территориальных образованиях (ЗАТО) расположения предприятий Госкорпорации «Росатом». Единственным акционером является Российская Федерация.

Источник: Пресс-служба АО «Атом-ТОР»