Во Всеволожском районе Ленинградской области построят 4 блочные распределительные трансформаторные подстанции (КБРП) для обеспечения работы строящегося центра ядерной медицины, сообщает RosTender.info. Радиоизотопный центр ядерной медицины реализует группа клиник «СОГАЗ Медицинские технологии» в Юкковском сельском поселении Всеволожского района.

ПАО «Россети Ленэнерго» объявило 2 тендера на строительство 4 КБРП мощностью 10кВ на территории Меднозаводского участкового лесничества. Протяженность двух объектов составит 27 км, максимальная цена контракта по этому тендеру составляет 343,8 млн рублей. Протяженность двух других КБРП насчитывает 11 км, с победителем этого тендера готовы заключить контракт на 255,5 млн рублей.

Блочные распределительные трансформаторные подстанции предназначены для технологического присоединения энергопринимающих устройств Радиоизотопного центра заявителя ООО «ММЦ СОГАЗ Медицинские технологии», отмечается в материалах тендера. Предложения по обоим тендерам принимают до 28 декабря, 30 декабря планируется подвести итоги закупок.

В Радиоизотопном центре ядерной медицины будут развиваться три вида лечения онкозаболеваний: хирургическая онкология, химио- и лучевая терапия с применением ядерно-физических и медицинских технологий. Радиоизотопный центр станет частью многопрофильного медицинского комплекса в Юкковском сельском поселении, который будет заниматься лечением рака и болезней сердечно-сосудистой системы. Площадь комплекса составит около 200 тыс. кв. м. Помимо центра ядерной медицины, в его состав войдут онкологический центр, многопрофильная клиника, центр реабилитации и спортивной медицины, а также учебный комплекс.

