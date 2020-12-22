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Завод "Энергокабель" рад поздравить своих стратегических партнеров с Днем энергетика

Сегодня, 22 декабря, в России отмечается профессиональный праздник специалистов, задействованных в энергетическом комплексе. В современном мире эти люди имеют колоссальное значение: от их ежедневной работы зависят наши комфорт, безопасность, благополучие. Энергетика – базовая отрасль экономики: на нее напрямую завязаны все остальные отрасли, и устойчивость и стабильность энергосистем – основа для эффективного развития страны.

Руководство и коллектив Завода «Энергокабель» поздравляют энергетиков с этим замечательным праздником – одним из самых теплых и светлых праздников года. Мы обращаемся ко всем специалистам, кто причастен к созданию и обслуживанию энергетических систем, и к ветеранам ТЭК. Тепло и свет – ваша профессия, дело, которому вы служите; пусть же ваш труд всегда приносит желанные плоды и вознаграждается по достоинству! Крепчайшего вам здоровья, счастья, всего самого доброго!

Мы гордимся партнерством с предприятиями энергетического комплекса и возможностью внести свой вклад в вашу безаварийную работу. Сегодня и всегда мы делаем все, чтобы гарантировать высочайшее качество нашей продукции. Так пусть блестяще реализуются все ваши проекты и намеченные планы, пусть радуют перспективы, пусть поддержка коллег и единомышленников будет с вами во всем!

С профессиональным праздником!

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Источник: АО "Завод "Энергокабель"

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